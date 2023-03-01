10 лучших вакансий для жителей Поморья, желающих работать на дистанте

Аналитики hh.ru выяснили, что формат удаленной работы сегодня предлагают почти 60 тысяч вакансий по всей России, на которые могут откликнуться жители Архангельской области.

Согласно одному из недавних исследований hh.ru большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удаленке» – это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считает, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими

Более того анализ рынка труда говорит о том, что работодатели и сами не готовы отказаться от тренда на удаленку и продолжают наращивать число вакансий с дистанционным форматом работы месяц к месяцу. В ответ на это соискатели также увеличивают число откликов на такие вакансии – мода на удаленку продолжает жить.

Интерес к удаленному, гибридному формату занятости пока что не ослабевает ни у работодателей, ни у соискателей. Так, на графике видно динамику вакансий с удаленным форматом работы (красные столбцы) и уровень откликов на них (синие столбцы). Только за последний месяц доля откликов на удаленный формат работы дошла до 21%. На протяжение нескольких лет спрос на дистант у соискателей не ослабевает. Доля вакансий с возможностью трудится на дистанте также растёт: 7,8% в феврале, что на 1,8% больше, чем в январе. Это, безусловно, тоже надо учитывать работодателям в борьбе за дефицитные кадры.

Эксперты hh.ru составили топ-10 вакансий для соискателей, которые хотят тратить больше времени на сон и общение, а не на пробки.