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10 лучших вакансий для жителей Поморья, желающих работать на дистанте

Аналитики hh.ru выяснили, что формат удаленной работы сегодня предлагают почти 60 тысяч вакансий по всей России, на которые могут откликнуться жители Архангельской области. 

Согласно одному из недавних исследований hh.ru большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удаленке» – это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считает, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими

Более того анализ рынка труда говорит о том, что работодатели и сами не готовы отказаться от тренда на удаленку и продолжают наращивать число вакансий с дистанционным форматом работы месяц к месяцу. В ответ на это соискатели также увеличивают число откликов на такие вакансии – мода на удаленку продолжает жить. 

Интерес к удаленному, гибридному формату занятости пока что не ослабевает ни у работодателей, ни у соискателей. Так, на графике видно динамику вакансий с удаленным форматом работы (красные столбцы) и уровень откликов на них (синие столбцы). Только за последний месяц доля откликов на удаленный формат работы дошла до 21%. На протяжение нескольких лет спрос на дистант у соискателей не ослабевает. Доля вакансий с возможностью трудится на дистанте также растёт: 7,8% в феврале, что на 1,8% больше, чем в январе. Это, безусловно, тоже надо учитывать работодателям в борьбе за дефицитные кадры. 

 Эксперты hh.ru составили топ-10 вакансий для соискателей, которые хотят тратить больше времени на сон и общение, а не на пробки.

  1. Директор по продажам IT-проектов / CCO, от 1 000 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77816696 
  2. Региональный менеджер по продажам, до 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78152900 
  3. Финансовый советник, от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/75786712 
  4. Системный аналитик, от 140 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/76781305 
  5. Инженер мониторинга, от 140 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77977002 
  6. Менеджер по B2B продажам на английском языке, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77449494  
  7. Ассистент блогера, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78357650 
  8. Character 2D Artist), от 1 500 USD на руки, https://hh.ru/vacancy/78371085 
  9. Главный бухгалтер, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78472020
  10. Руководитель отдела обучения и развития персонала, до 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78395773  
30 март 08:31 | : Экономика

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