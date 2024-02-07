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В карьерном росте жителей Поморья существует гендерный разрыв

Позиций мидл-менеджеров женщины могут достигать раньше мужчин, но до директорских постов мужчины чаще всего добираются быстрее.

К сферам деятельности, где карьерный путь мужчин и женщин из Архангельской области от линейной позиции до должности руководителя отдела занимает примерное одинаковое время, относятся управление IT-проектами (у представителей обоих полов это занимает в среднем по 5 лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по 6 лет).

 Мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR (5 лет против 6 у женщин), логистике и HR (5 и 7 лет соответственно), бухгалтерии, закупках и продажах (6 и 7 лет), а также в юриспруденции (8 и 9 лет).

 Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (северянки добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет) и начальников отделов кадров (7 и 8 лет соответственно).

 Равное время у мужчин и женщин занимает достижение позиций директоров региональных филиалов (по 7 лет), коммерческих директоров, директоров по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по 8 лет), HRD (по 9 лет) и исполнительных директоров (по 10 лет). В остальных сферах деятельности по скорости покорения карьерных вершин лидируют мужчины.

25 февраль 10:00 | : Экономика

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