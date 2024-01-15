«ЭкоИнтегратор» не знает, что делать с мезенским мусором

РегОператор в сомнениях - то ли строить новый полигон ТКО на месте, то ли распределять мезенские отходы по другим районам области.

Напомним, попытка ввоза отходов из Мезени в Лешуконь встретила не только сопротивление местных жителей, но и возмущение главы района. Увещевания в стиле «у нас единая страна и мусор общий» не снизили градус общественного напряжения.

Первый вариант – строительство полигона в Мезени - упирается в орнитологическую проблему, птицы, слетающиеся поклевать мусор, будут мешать взлетам и посадкам самолетов на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.

Вывоз мусора на спецмашинах в другие районы области затрудняется дорожной инфраструктурой – мосты через реки могут не выдержать веса груженого мусоровоза, тем более, что такой автотранспорт будет сновать туда-сюда.

Решение проблемы пока отложено до весны. Может, само собой рассосется?