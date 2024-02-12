«ЭкоИнтегратор» снова в центре мусорного скандала

Мезенский мусор вывозят в соседний Лешуконский округ. Что, по понятной причине, совсем не радует лешуконцев.

Причина в том, что мусорный полигон в Мезени не вошел в реестр объектов ТКО из-за близости к свалке отходов аэропорта. Роскомнадзор такое соседство не одобряет.

Регоператор пытается испугать пользователей своих услуг ростом тарифов. Пояснение от гендиректора «ЭкоИнтегратора» Евгения Шидловского:

- Территориальная схема обращения с отходами Архангельской области – один из основных документов, которым мы руководствуемся. В ней предусмотрен маршрут отходов из Мезени в Лешуконский район. Альтернативные варианты перевозки, например, из Мезени в Архангельск, выльются в увеличение тарифов для всех жителей региона. В этой ситуации нужно услышать друг друга. Мы живем в то время, когда особенно важно научиться договариваться без митингов и протестов. Не нагнетать ситуацию и не эмоционировать, а сесть за стол переговоров: все обсудить и прийти к оптимальному решению. Каждый из нас образует отходы каждый день, все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы мусор вывозился и на территории области был порядок.

Как раз насчет переговоров. Еще вчера было заявлено, что конфликт разрешится за круглым столом в администрации Архангельской области 14 февраля. Но вот, что пишет сегодня (12-го) лешуконская газета «Звезда»:

- Джина выпустили из бутылки!!!

Пока мы спали или собирались на работу, мезенский мусор выгрузили на лешуконской свалке.

Как нам только что стало известно от главы Лешуконского округа Александра Юрьевича Мартынова, Мезенская полиция дала разрешение на выгрузку. Никакие обещания ждать до среды не сдержаны.

По словам главы, в Лешуконье приехали представители "Экоинтегратора", которые пока ещё не общались с ним по этому вопросу, но общались с руководством ОМВД России "Мезенское", которое тоже находится в округе. Результат известен.

Наверное, никто не припомнит прецедента, когда сгруженный на полигон мусор снова собирался и вывозился по другому адресу. Так что поздравляем лешуконцев с «прибавлением»…-