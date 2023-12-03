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В Архангельске самому известному почтальону России вручили ключи от квартиры

Главный герой фильма Андрея Кончаловского – Алексей Тряпицын стал обладателем квартиры в жилом комплексе Группы Аквилон в столице Поморья.

 В Архангельск приехал известный режиссер Андрей Кончаловский. 10 лет назад, в Кенозерском национальном парке он снял фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Картина получила главный режиссерский приз 71-го Венецианского кинофестиваля «Серебряный лев» и российскую премию «Золотой орел» за лучший сценарий.

Творческий вечер режиссера прошел в областном драматическом театре. На встрече с архангелогородцами Андрей Сергеевич рассказал о своем видении искусства, театра, кино и сформулировал свое творческое кредо – показать природу человека в постоянно меняющемся мире и природу самого этого мира. Их взаимодействие часто бывает драматичным и даже трагическим, а поиск истины почти всегда обречен на неудачу. Но именно этот поиск способствует высшим проявлениям человеческого духа и рождает шедевры культуры. Это постоянный диалог с современностью, в котором нет запретных тем. Культура элитарная и массовая, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, человеческая сила и человеческая слабость, все грани бытия, так или иначе отраженные в искусстве – обо всем этом говорил мастер.

В конце встречи Андрей Сергеевичи пригласил на сцену главного героя своего фильма, снятого в Поморье – Алексея Тряпицына.

 - Мы с губернатором  Архангельской области Александром Цыбульским обсуждали твою мечту. В Архангельске нашелся благотворитель, готовый воплотить ее в жизнь. Я приглашаю на сцену Александра Фролова, депутата Архангельского областного Собрания, председателя Правления Группы Аквилон, - сказал Андрей Кончаловский.

 Александр Фролов вручил Алексею Тряпицыну сертификат и ключи от квартиры в новом жилом комплексе Группы Аквилон «О`Берег» в округе Майская горка. Дом расположен на берегу Северной Двины, откуда открываются живописные виды, особенно – в белые ночи!

 - Уважаемый Андрей Сергеевич! Огромное вам спасибо за сегодняшний вечер! Вы сняли замечательный фильм о неповторимой красоте Русского Севера, и о загадочной бескрайней русской душе. О жизни и людях, какие они есть, и о России в целом. Мы очень рады, что это произошло у нас в Архангельской области. И, конечно же, мы сразу откликнулись на предложение нашего губернатора – Александра Витальевича Цыбульского, чтобы мечта главного героя фильма стала реальностью. Поэтому я вручаю Алексею Васильевичу ключи от новой квартиры в доме на берегу Северной Двины. Теперь он сможет встречать белые ночи в Архангельске! – сказал Александр Фролов.

 Для Алексея Тряпицына подарок стал большим сюрпризом. 

 - Для меня это большая неожиданность и это очень волнительно. Огромное спасибо всем, - сказал Алексей Васильевич.

 ЖК «О`Берег» построен группой Аквилон и введен в эксплуатацию в этом году. Теперь счастливым обладателем квартиры в этом жилом комплексе стал самый известный почтальон России.

 В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 365 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (5 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 


15 декабрь 09:42 | : Экономика

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