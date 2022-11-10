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Строительство «АКВИЛONLINE» в Северодвинске ведется в высоком темпе

ЖК «АКВИЛONLINE» возводится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. В рамках соглашения с администрацией города корабелов застройщик выполнит реновацию площади у железнодорожного вокзала.
 
 Напомним, что на участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. 

В настоящее время завершены монолитные работы по возведению конструкций 1-8-го этажей на 1-м и 2-м корпусах первой очереди комплекса. Строители выполняют кладку и облицовку наружных стен на 3-4-м этажах и приступили к устройству внутренних перегородок.

 На 2-й очереди выполнено устройство котлована корпуса 3, погружено 70% свай фундамента, на 40% выполнены бетонные работы по ростверку.

 Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.

 Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.

 В рамках проекта ЖК «АКВИЛONLINE» предложена концепция реновации привокзальной площади. Она предусматривает обновление территории в 1,7 га, четкое разделение пешеходных и автотранспортных потоков, реконструкцию пешеходных переходов, создание автостоянки на 190 мест с современной разметкой, благоустройство участка, прилегающего к существующему фонтану с укладкой брусчатки в форме винта подводной лодки, установкой современных удобных скамеек и других малых архитектурных форм, озеленением, обустройство велодорожки с велопарковкой, новое наружное освещение с ночной декоративной подсветкой общественных пространств, междугородные остановки с современными перронами в едином стиле для ожидания пассажиров и размещения билетных касс. Реализация проекта в рамках соглашения с администрацией Северодвинска позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город.

 Всего Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м. В текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью около 60 тыс. кв. м. 

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.


14 декабрь 13:13 | : Экономика

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