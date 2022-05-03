На «АКВИЛONLINE» в Северодвинске возводят 8-й этаж

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.
В настоящее время на 1-й очереди комплекса ведется возведение монолитного каркаса 8-го этажа корпуса 2, началась кладка наружных стен. На корпусе 1 на 50% выполнены монолитные работы на 2-м этаже. На 2-й очереди заканчиваются устройство котлована корпуса 3, погружено 10% свай фундамента.
На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.
Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.
В рамках проекта ЖК «АКВИЛONLINE» предложена концепция реновации привокзальной площади. Она предусматривает обновление территории в 1,7 га, четкое разделение пешеходных и автотранспортных потоков, реконструкцию пешеходных переходов, создание автостоянки на 190 мест с современной разметкой, благоустройство участка, прилегающего к существующему фонтану с укладкой брусчатки в форме винта подводной лодки, установкой современных удобных скамеек и других малых архитектурных форм, озеленением, обустройство велодорожки с велопарковкой, новое наружное освещение с ночной декоративной подсветкой общественных пространств, междугородные остановки с современными перронами в едином стиле для ожидания пассажиров и размещения билетных касс. Реализация проекта в рамках соглашения с администрацией Северодвинска позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город.
Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, и жилой комплекс в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский, в Северодвинске – ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе.