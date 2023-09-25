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Гуляй, рванина! Отечественный алкоголь резко подешевеет к Новому году

Об этом сегодня пишут многие российские издания.

Ожидается подешевление алкогольной продукции отечественного производства в период предновогоднего шоппинга на 5-10%. Народ должен чувствовать заботу о нем.

Однако на этом фоне цены на импортный алкоголь к празднику не снизятся. Мало того, после Нового года стоимость, наоборот, начнет повышаться — эксперты ожидают роста цен на европейские вина и игристые напитки в среднем на 10 процентов, и далее, к лету 2024-го, до 50%.

Впрочем, радость ценителей отечественного пойла тоже будет недолгой. По прогнозам аналитиков, цены на него к лету поднимутся на 10-30%.

Причиной резкого роста стоимости алкоголя в стране станет повышение акциза на винодельческую продукцию российского и импортного производства в следующем году. Предполагается, что с 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей. Таким образом, показатель вырастет сразу в три раза.

Интересно, что по этому поводу думают архангельские ученые, проживающие в районе Сульфата? Ждем комментариев…

(фото с https://24newnews.ru

11 ноябрь 08:48 | : Экономика

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