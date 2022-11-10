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Россияне голосуют за камеры слежения в местах сброса мусора

8 из 10 россиян поддерживают поправки к КоАП, согласно которым власти смогут штрафовать за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 79% россиян, не поддерживают их только 8%. Доводы противников: «Я вообще против всех камер. Слишком начинают влезать в личную жизнь»; «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора»; «Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок, лучше такие штрафы не вводить».

 Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Интересно, что автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину (последние чаще затрудняются с оценкой поправок).

 Среди населения федеральных округов больше всего сторонников инициативы — в Сибирском, Центральном и Северо-Западном ФО.

Напомним, региональный оператор по обороту ТКО в Архангельской области компания «ЭкоИнтегратор» уже с успехом применяет этот метод.

12 январь 10:29 | : Будни

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