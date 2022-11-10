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Жители СЗФО чувствуют себя уверенней, чем москвичи

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания российских работников на рынке труда в первом квартале этого года. Такие исследования hh.ru регулярно проводит уже несколько лет, что позволяет отслеживать изменения в настроениях на рынке труда.

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Один из важнейших факторов самочувствия трудящихся – уверенность в стабильности своего рабочего места и отсутствие страха сокращения. 

Недавнее исследование hh.ru показало, что специалисты регионов СЗФО предусматривают риски возможных перемен на текущем месте работы, но не бояться сокращений так сильно, как например жители Москвы и Московской области. 

Ощущение стабильности на текущем месте работы у российских соискателей в начале 2023 года соответствует докризисному уровню 2019 года.  Больше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Москвы и Московской области. Также сильнее других переживают за своё положение и стабильность работы трудящиеся из Центрального ФО. Меньше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Уральского ФО. 

В свою очередь лишь 25% жителей из регионов СЗФО области ощущают риск потерять работу в начале этого года, 65% местных жителей уверены в стабильности своей компании и отсутствию угроз сокращения, остальные затруднились ответить. 

сли говорить в разрезе профессиональных сфер, то представители сферы спорта, салонов красоты, а также работники образования и науки меньше других опасаются сокращений. А вот работники сферы финансов и маркетинга сильнее остальных чувствуют нестабильность своего положения на текущем месте работы, то же самое касается сферы административного персонала и работников автобизнеса. По сравнению с серединой 2022 года сейчас стабильнее себя чувствуют эйчары (рост на 18 пунктов), специалисты по закупкам, работники транспортной с строительных сфер, а также ИТ-специалисты.

(фото с https://volg.mk.ru/photo/gallery/16472-293814.html


19 январь 08:13 | : Экономика

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