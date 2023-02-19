Осужденные изготовили отделение почты для Плесецкого округа

На производстве исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) изготовили мобильное отделение почтовой связи для поселка Верховский Плесецкого муниципального округа.

Социально значимый заказ выполнен в рамках государственного контракта между ИК-1 и Архангельским телекоммуникационным центром, подведомственным региональному министерству связи и информационных технологий, на сумму один миллион 370 тысяч рублей. Это не первое модульное здание для обеспечения населения услугами почтовой связи на отдаленных территориях Архангельской области, сделанное осужденными ИК-1. Подобные МОПСы уже установлены в Холмогорском, Устьянском, Пинежском и в других районах Поморья.

Над новым заказом трудились 20 осужденных в течение трех месяцев. Мобильное отделение почтовой связи полностью оборудовали мебелью, средствами пожарной безопасности, системой кондиционирования воздуха и санузлом, а также пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Отметим, что выполнение подобных заказов позволяет обеспечить загрузку производственных мощностей Центров трудовой адаптации осужденных, что даёт возможность трудоустройства отбывающих наказания. Работая, осужденные выплачивают исковые и алиментные обязательства, предписанные решением суда.