Округа Архангельска будут подключать к теплу в порядке очереди

График такой:

• 18–19 сентября — Северный и Соломбальский округа;

• 20–21 сентября — Варавино-Фактория и Майская Горка;

• 22–24 сентября — Октябрьский и Ломоносовский округа.

По информации Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2», с 18 сентября будет производиться запуск системы отопления в жилом фонде Архангельска.

— Данный процесс займет несколько дней. В этот период энергетики увеличивают рабочее давление подачи теплоносителя, доводят его температуру до необходимых значений в соответствии с графиком, налаживают гидравлический режим, - сообщили из офиса теплового монополиста.