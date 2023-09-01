"ЭкоИнтегратор" объявляет конкурс детских рисунков на тему экологии

Лучшие работы будут размещены на городских баннерах.

1 сентября, в День знаний, регоператор запустил конкурс детских рисунков «Ставь на поВТОР!». Участники получат памятные подарки от регионального оператора, а победители - ценные призы.

Цель конкурса - вдохновить детей на заботу о природе и окружающей среде, разбудить интерес к экологии и культуре сортировки отходов.

Темы рисунков: забота о природе и «я разделяю» - о раздельном сборе отходов.

Условия участия:

1. До 3 октября 2023 года необходимо передать работу в офис «ЭкоИнтегратора» по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, 45 или направить ее скан/фотографию в хорошем качестве на почту info@eco-tko.ru. Рисунок должен сопровождаться информацией: ФИО и возраст ребенка, ФИО и контактный номер телефона представителя.

2. Рисунок должен быть выполнен вручную и не нарушать авторские права.

3. Каждый участник может представить только одну работу в горизонтальном формате А3 или А4.

Регоператор 5 октября объявит победителей в трех возрастных номинациях: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. При подведении итогов жюри будут учитывать задумку и оригинальность, а также уровень исполнения.