Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор" объявляет конкурс детских рисунков на тему экологии

Лучшие работы будут размещены на городских баннерах. 

1 сентября, в День знаний, регоператор запустил конкурс детских рисунков «Ставь на поВТОР!». Участники получат памятные подарки от регионального оператора, а победители - ценные призы. 

Цель конкурса - вдохновить детей на заботу о природе и окружающей среде, разбудить интерес к экологии и культуре сортировки отходов.

Темы рисунков: забота о природе и «я разделяю» - о раздельном сборе отходов.

Условия участия: 

1. До 3 октября 2023 года необходимо передать работу в офис «ЭкоИнтегратора» по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, 45 или направить ее скан/фотографию в хорошем качестве на почту info@eco-tko.ru. Рисунок должен сопровождаться информацией: ФИО и возраст ребенка, ФИО и контактный номер телефона представителя.

2. Рисунок должен быть выполнен вручную и не нарушать авторские права.

3. Каждый участник может представить только одну работу в горизонтальном формате А3 или А4.

Регоператор 5 октября объявит победителей в трех возрастных номинациях: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. При подведении итогов жюри будут учитывать задумку и оригинальность, а также уровень исполнения. 

С положением конкурса можно ознакомиться тут: https://eco-tko.ru/novosti/ekointegrator-obyavlyaet-konkurs-ekologicheskikh-risunkov/ 

01 сентябрь 15:49 | : Экономика / Культура

Главные новости


Южный фронт. Английские женщины за нас. Долой спекуляцию. И другие вести из прошлого
Фестиваль огней в замке Бенрат

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (17)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20