"ЭкоИнтегратор" объявляет конкурс детских рисунков на тему экологии

Лучшие работы будут размещены на городских баннерах.
1 сентября, в День знаний, регоператор запустил конкурс детских рисунков «Ставь на поВТОР!». Участники получат памятные подарки от регионального оператора, а победители - ценные призы.
Цель конкурса - вдохновить детей на заботу о природе и окружающей среде, разбудить интерес к экологии и культуре сортировки отходов.
Темы рисунков: забота о природе и «я разделяю» - о раздельном сборе отходов.
Условия участия:
1. До 3 октября 2023 года необходимо передать работу в офис «ЭкоИнтегратора» по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, 45 или направить ее скан/фотографию в хорошем качестве на почту info@eco-tko.ru. Рисунок должен сопровождаться информацией: ФИО и возраст ребенка, ФИО и контактный номер телефона представителя.
2. Рисунок должен быть выполнен вручную и не нарушать авторские права.
3. Каждый участник может представить только одну работу в горизонтальном формате А3 или А4.
Регоператор 5 октября объявит победителей в трех возрастных номинациях: до 8 лет, 9–13 лет, 14–17 лет. При подведении итогов жюри будут учитывать задумку и оригинальность, а также уровень исполнения.
С положением конкурса можно ознакомиться тут: https://eco-tko.ru/novosti/ekointegrator-obyavlyaet-konkurs-ekologicheskikh-risunkov/