В Архангельской области растет спрос на управленцев

Эксперты hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на топ-менеджеров: за июль количество вакансий для них увеличилось на 67% относительно аналогичного периода прошлого года в целом по России. В Архангельской области тоже выросла потребность в управленцах.
Наиболее активно спрос на управленцев в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 20 регионах России. На верхних строчках рейтинга находятся: Москва (+86% новых вакансий), Санкт-Петербург (+66%), Приволжский ФО (+68%), Сибирский ФО (+59%), Уральский ФО (+54%), Краснодарский край (+91%), Дальний Восток (+54%).
Что касается СЗФО, то лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента в июле стала республика Коми (+175%). Архангельская область занимает 8 место на Северо-Западе по росту спроса на топ-менеджеров. В целом по региону количество рабочих мест в управлении выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.
Регионы СЗФО с динамикой вакансий в сфере топ-менеджмента, июль 2023 к тому же периоду 2022 года:
Республика Коми
175%
Ленинградская область
89%
Новгородская область
81%
Мурманская область
79%
Санкт-Петербург
66%
Калининградская область
53%
Республика Карелия
39%
Архангельская область
24%
Псковская область
15%
Чаще остальных в СЗФО вакансии для топ-менеджеров открывают компании из таких отраслей как «Услуги для бизнеса» (14%), «Розничная торговля» (11,5%), «IT» (9%), «Товары народного потребления» (9%), «Строительство» (9%), «Продукты питания» (7%), «Электроника, приборостроение» (5%).
В Архангельской области остро нуждаются в управленцах компании из таких сфер как «Розничная торговля» (24%), «Лесная промышленность» (13%), «Энергетика» (11%), «Продукты питания» (9%), «Услуги для бизнеса» (7%).
Высокий спрос на топ-менеджеров в СЗФО влияет и на рост предлагаемой заработной платы. Больше всего сейчас управленцы могут заработать в Республике Коми (147 090 ₽) и в Петербурге (120 000 ₽). Медианная предлагаемая зарплата руководителей в Архангельской области находится на уровне 108 234 рубля.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в сфере топ-менеджмента
СЗФО, июль 2023
Республика Коми
147 090 ₽
Санкт-Петербург
120 000 ₽
Ленинградская область
112 382 ₽
Ненецкий АО
110 000 ₽
Архангельская область
108 234 ₽
Мурманская область
101 065 ₽
Республика Карелия
81 184 ₽
Калининградская область
72 782 ₽
Псковская область
69 237 ₽
Новгородская область
67 500 ₽
Соискатели в регионе, в свою очередь, менее активны, чем работодатели. В данный момент только 6% кандидатов активно ищут работу на управленческие должности. Интересно, что соискателей-женщин среди них 39%, что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям. Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 95% - от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 6%. Так как в регионе преобладают опытные специалисты, то и зарплатные ожидания у них соответствующие: в среднем это 91 800 руб.
(фото с https://cbsmedia.ru/obschestvo/)