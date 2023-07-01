«РВК-Архангельск» напоминает о передаче показаний приборов учёта и оплате счетов

Текущие показания приборов учета расхода воды необходимо передать в «РВК-Архангельск» до 25 июня. Сделать это можно любым удобным для горожан способом. Например, с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги», которое позволяет передавать показания, производить оплату, заказывать услуги для дома, получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета и многое другое.

С помощью электронного помощника опции доступны буквально в несколько кликов. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит клиенту об этом.

«Приложение РВК.Услуги с каждым месяцем набирает популярность у наших абонентов, им пользуются уже больше 100 тысяч клиентов компании. Это очень удобно: круглосуточно можно проверить, прошла ли оплата, посмотреть историю начислений и переданных показаний», – отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Также для передачи показаний можно воспользоваться другими дистанционными сервисами:

- сайтом компании arh . rosvodokanal . ru ;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Оплатить коммунальные платежи за воду можно в мобильном приложении «РВК.Услуги»; на сайте компании arh . rosvodokanal . ru , в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»; через мобильные приложения и онлайн-версии банков; в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9, 1 этаж).

В компании напоминают, что в любой момент абонент может перейти на электронную квитанцию. Это полноценный документ на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. Цифровая квитанция содержит ссылку, перейдя по которой можно сразу произвести оплату.

Чтобы пользоваться современным форматом платежного документа, необходимо сделать заявку через приложение «РВК.Услуги» или обратиться в отдел по работе с населением «РВК-Архангельск» по адресу: ул. Касаткиной 9, каб. 11, 12 или 1. Также заявление принимаются по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru и по номеру мессенджера Whatsapp: +7-8182-61-00-00.