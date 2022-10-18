Мобильное приложение «РВК.Услуги»: оплатить счета водоканала можно без комиссии

«Росводоканал Архангельск» напоминает клиентам компании, что мобильное приложение «РВК.Услуги» позволяет передавать показания, производить оплату, заказывать услуги для дома, получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета и многое другое.
Обращаем внимание, что до 31 декабря 2022 года оплатить счета за услуги по водоснабжению и водоотведению можно без комиссии.
С помощью электронного помощника опции доступны буквально в несколько кликов. Стоит отметить, что к одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, и по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит клиенту об этом.
«Мы продолжаем последовательную работу по развитию клиентских сервисов, в том числе и мобильного приложения «РВК.Услуги», которое позволяет взаимодействовать с клиентами в онлайн-формате. Абоненты могут в несколько кликов передавать показания счетчиков воды и оплачивать без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
Для пользователей мобильного приложения предусмотрены связь с контакт-центром или диспетчерской службой предприятия, рассылка новостей компании и уведомлений с напоминанием сроков оплаты, информирование о плановых отключениях и клиентских акциях.
В перечень дополнительных услуг, доступных для заказа в приложении, входят установка, замена и поверка приборов учета воды, вывоз стоков, подключение бытовой сантехники, монтаж сантехнических приборов, работы на стояках водопровода и канализации. Горожане могут оформить заявки на строительство внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, а также на их обслуживание. Все работы выполняются квалифицированными специалистами с необходимым опытом.
Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. «РВК.Услуги» можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала https://arh.rosvodokanal.ru/.