Почти 55 млн рублей задолжали юрлица «ЭкоИнтегратору» за услугу обращения с ТКО

В списке должников 3800 предприятий.

В Архангельской области порядка 20 тысяч юридических лиц. Самые ответственные в вопросе оплаты - бюджетные учреждения и сетевые организации. Но есть и такие, которые на протяжении всего времени реализации мусорной реформы, а это четыре года, продолжают спорить, должно ли юрлицо платить за обращение с ТКО. Самый частый аргумент – «наш бизнес отходы не производит». Ответ на этот вопрос можно найти в сложившейся судебной практике и законодательных нормах (определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от 26.02.2016 № 309-ЭС15-13978). Образование ТКО – закономерный и неотъемлемый результат жизнедеятельности человека и функционирования любой компании. То есть не бывает такого, что предприятие есть, а мусора у него нет.

Специалисты регоператора «ЭкоИнтегратор» пытаются выстроить с юрлицами диалог и предлагают различные варианты погашения задолженности. Если должник не реагирует, на него подается иск в суд. Сейчас на рассмотрении находятся 496 дел.

Напоминаем, своевременные платежи обеспечивают бесперебойную работу системы обращения с ТКО.