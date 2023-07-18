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В Архангельской области мусоровоз спасали всем миром

Очередной рейс на полигон в Красноборском районе для Дмитрия Трапезникова превратился в двухдневную операцию по вытаскиванию мусоровоза. Машина завязла в грунте так, что достать ее смогли только с помощью нескольких единиц спецтехники. 

Добираются до села Алексеевское Красноборского района с помощью парома, который ходит всего несколько раз в сутки. Накануне из-за форс-мажора водитель мусоровоза на него не успел. Чтобы все-таки вернуться домой, ему пришлось искать альтернативные пути. Все происходило уже глубокой ночью.

«Машину на полигоне затянуло в грунт так, что выбраться с помощью подручных средств было просто невозможно – колеса скрыло почти полностью, выбоины местами достигли полуметра и больше. Для того, чтобы вытащить мусоровоз, нужна серьезная техника – попросил помощи у коллег, несколькими мусоровозами все же удалось достать. До дома пришлось добираться на лодке, потому что последний паром уже ушел», - рассказал водитель Дмитрий Трапезников. 

Полигон в муниципальном образовании «Алексеевское» принадлежит юридическому лицу, которое ответственно за содержание и уплотнение подъездных путей, сообщили в пресс-службе регионального оператора «ЭкоИнтегратор». После происшествия собственник заверил, что территорию засыплют песчано-гравийными смесями, а к осени рассмотрят вопрос укрепления бетонными плитами.

20 июль 13:17 | : Экономика / Происшествия

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