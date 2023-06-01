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27 июля выставят на продажу квартиры CITY RESIDENCE в Архангельске*

Проект «премиум-класса»  CITY RESIDENCE by AKVILON разработан международным архитектурным бюро MLA+

 Уют в слиянии с изящностью - так просто можно описать новый жилой комплекс.

Именно он завершит архитектурный ансамбль на пр. Обводном и ул. Поморской. Отличительные особенности места формируют «чувство дома». Успешная архитектура  обеспечивает внутренний комфорт, а здание, которое соотносится с человеческим масштабом, формируют у жителей «чувство уюта».  

 Четырехэтажный жилой комплекс всего на 30 квартир (по 5 квартир на этаже) позиционируется как более камерный, сомасштабный человеку. Он предназначен для тех, кто выбирает жизнь в доме, характерном для центральной части города. Фасады выполнены из темного кирпича с контрастным первым этажом, сочетающимся по цвету со вставками на верхних этажах, а также крупным объемом шестнадцатиэтажного ЖК «Аквилон CITY Towers» строящегося позади. Строгая регулярная сетка фасадов, лаконично дополнена выступающими эркерами, а фрагменты с рельефной кирпичной кладкой и ажурные металлические ограждения выделяют здание на фоне окружающей застройки и подчеркивают его статус.

 В здании спроектированы парадные входные группы с дизайнерской отделкой и лифты с увеличенной высотой до 2,3 м. Пространство квартир будет наполнено светом благодаря концепции LIGHT IN:  высоким потолкам - 3 м, а также панорамному остеклению лоджий, увеличенным окнам и заниженному уровню подоконников.

 Свободные планировки помогут осуществлению любым дизайнерских изысков, а кладовые сохранят уют и статусность жилых помещений. 

 Парковочное места для своего автомобиля с легкостью можно найти на подземном паркинге жилого комплекса «Аквилон CITY Towers», который будет доступен благодаря подземному переходу.

 Все вопросы по старту продаж и бронированию квартир можно уточнить по телефону – 8 (8182) 60-32-08.

 *Реклама. ФЗ-214.  Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки проведения акции с 27.07.2023 года. Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 60-32-08.  Застройщик ООО СЗ «ПОМОРСКИЙ». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, пересечение улицы Поморская и проспект Обводный канал. 2 этап. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф


20 июль 09:21 | : Экономика

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