Архангельская область испытывает острый дефицит медицинских кадров

Ежегодно летом в России празднуют День медицинского работника. Это день признания труда медиков и их вклада в общество. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как в Архангельской области изменилась ситуация с дефицитом данных специалистов.

Дефицит кадров сохраняется

За последнее время в Архангельской области работодателями было размещено почти 700 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. При этом на одну вакансию приходится всего 1 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. Медики и младший медперсонал входят в топ самых востребованных работников Архангельской области и занимают 3 место по востребованности у местных работодателей.

Примечательно, что в медицинской сфере региона при этом есть одна профессия, которая всё же демонстрирует высокий уровень конкуренции – это профессия психолога. В Архангельской области сейчас за одно рабочее место могут бороться более 40 специалистов по психологии. По всем остальным позициям и специальностям сохраняется острейший дефицит специалистов.

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в медицинской сфере Архангельской области:

Врач 0,2 Главный врач, заведующий отделением 1,0 Медицинская сестра, медицинский брат 0,9 Медицинский представитель 5,0 Психолог 42,0 Фармацевт-провизор 0,9

Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компаний, ищущих врачей и медицинский персонал. За год местный бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 50 400 до 66 350 рублей. При этом 27% компаний заявили службе исследований hh.ru, что планируют повысить зарплату в этом году своим медицинском работникам на 7% от текущей ставки.

Примерно треть местных работодателей в сфере медицины и фармацевтики готовы рассматривать соискателей без опыта работы. Около половины (49%) – с опытом от 1 до 3 лет, каждый пятый – от 3 до 6 лет. Только около 1% вакансий направлены на соискателей с опытом от 6 лет. 96% предложений предполагают полную занятость.

Популярность профессии

Согласно данным, полученным в результате одного из недавних опросов hh.ru, только 12% соискателей из профессиональной сферы медицины считают свою работу идеальной. При этом 76% планируют продолжить работать в той же отрасли. А каждый пятый опрошенный (22%) считает отрасль медицины одной из наиболее перспективных, востребованных и стабильных в 2023 году.

Между тем удовлетворены своей зарплатой лишь 46% опрошенных представителей медицинской и фармакологической сферы. А 34% готовы уйти из профессии из-за того, что их не устраивает текущий уровень заработка.

(фото с https://dzen.ru/a/YbMqBaotEHZnB-QZ)