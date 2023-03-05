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Архангельская область испытывает острый кадровый дефицит

Аналитики hh.ru выяснили, что в Архангельской области конкуренция на рынке труда продолжает быть ниже нормы, кадров не хватает, а работоспособного населения становится все меньше.  

 На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В первом квартале на каждого безработного россиянина приходилось сразу 4-5 вакансий. В Архангельской области в среднем на одно вакантное место откликается 3-4 человека, что является отклонением от нормы. 

Один из сложных моментов 2023 года как для роста экономики в целом, так и для развития рынка труда в частности является дефицит кадров. Данную причину также называют аналитики ЦБ РФ, которые составляли экономической обзор по итогам 2022 года и давали прогнозы на 2023. 

 Если сравнивать ситуацию с кадровым дефицитом в Архангельской области с другими регионами России по профоблостям, то видно, что в сфере бухгалтерии, представители которой востребованы у работодателей, лучше обстоят дела в Коми – 12 человека на одно рабочее место, В Архангельской же области в данной сфере сложилась следующая ситуация – около 4 человек на рабочее место, что является ниже нормы. В сфере транспорта самые высокие показатели зафиксированы у работодателей из Калининградской области (4 человека) в то время, как в Архангельской области на одно рабочее место претендуют 2 кандидата. 

 При этом в приближении к каким-то конкретным профессиональным сферам, видны серьёзные проседания и острый кадровый дефицит. Так, на диаграмме ниже красные строчки – число кандидатов на одно рабочее место меньше 5 человек, фиолетовые – 5-7, т.е. нормальная конкуренция. Во многих профессиональных сферах рынок лишь приблизился к нормальной конкуренции, в некоторых сохраняется перевес в сторону соискателя, и ни в одной профобласти рынок не склонился в сторону работодателя.

Наиболее яркий спрос у российских работодателей держится на представителей рабочих специальностей, строителей и производственный персонал.

 При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.)  в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы. 

 «При этом подобный серьёзный рост спроса на работников со стороны работодателей может только усугублять ситуацию с кадровым дефицитом. И бороться с этой проблемой работодатели скорее всего будут сначала самыми перспективами методами – в первую очередь расширением соцпакета и увеличением зарплат. С одной стороны, это хорошие новости для соискателей. Но это плохие новости для работодателей, которые не могут или не имеют возможности постоянно наращивать динамику роста зарплат», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

23 март 08:17 | : Экономика

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