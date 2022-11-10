Назло снегопадам. ЭкоИнтегратор в ежедневном режиме контролирует вывоз отходов

Это касается и выходных. В особенности тех, когда погодные условия создают трудности для вывоза отходов: например, высокий уровень осадков.
В Архангельской области 13 и 14 января выпало много снега, в связи с чем отдел мониторинга регионального оператора 14 и 15 января активно взаимодействовал с управляющими компаниями и органами местного самоуправления по вопросу приведения контейнерных площадок в нормативное состояние. В редких случаях водители перевозчиков регионального оператора чистят контейнерные площадки от снега самостоятельно для того, чтобы оказать услугу по вывозу отходов – как на фото.
Хороший отклик на обращения регионального оператора у Северодвинска – управляющие компании под контролем администрации проверяют контейнерные площадки по заявкам ЭкоИнтегратора.
Если вы хотите обратиться к региональному оператору, в том числе по невывозу отходов, позвоните в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191, +78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.