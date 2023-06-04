Архангельской области срочно требуется автоблогер

В Архангельской области ищут автоблогера. Будущему сотруднику не придется каждый день тратить время на дорогу, так как формат работы гибридный.

Автоблогер будет лицом компании и медийной личностью. Работодателем является крупнейшее объединение предприятий, представляющих ведущие компании международного автопрома.

В обязанности будущего специалиста входит подготовка сценариев для различных видеороликов, монтаж и участие в съемках.

Ключевым требованием к кандидату является умение вести себя в кадре, отсутствие боязни камеры и конечно грамотная речь. Блогинг – это ответственная работа, в которой необходимо любить и понимать продукт компании, поэтому увлечение автомобилями и знание их технического устройства будет большим преимуществом.

Работодатель отмечает, что должность автоблогера подойдет кандидатам, которые рассматривают частичную занятость, также есть возможность совмещать офис и удаленный формат.

Стоит отметить, что за последнюю неделю было размещено всего 60 вакансии в Архангельской области, где требуется сотрудник на частичную занятость.