Удаленка выросла в цене. В Архангельской области тоже

Аналитики hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий с удаленным форматом работы, в некоторых предложениях сказано, что возможен рост зарплаты.
Исследования hh.ru показывают, что соискатели все чаще думают о переходе на удаленную работу. Так, только за последнее время почти 150 000 кандидатов указали в своих резюме, что хотят работать вне офиса, например, дома или на даче. Развитию такого формата способствовала пандемия коронавируса. Сейчас работу из дома предлагают большинство компаний по всему миру и в том числе в Архангельской области. Так, за последнее время работодатели разместили на hh.ru более 88 000 вакансий с удаленным форматом работы. Это на 66% больше, чем в апреле этого года, а также на 166% больше, чем в мае 2022.
Директор по маркетингу
Федеральный IT-холдинг ищет директора по маркетингу. Работодатель гарантирует «ощущение успешности, когда продуктом пользуются сотни тысяч клиентов» и обещает платить от 460 тыс. руб. до вычета налогов. Директор по маркетингу должен будет взять ответственность за разработку и реализацию стратегии, которая обеспечит кратный рост продаж и быть готовым не только организовать процесс, но и иметь желание «работать руками», там, где нужно проверить, придумать, допилить.
Будущему специалисту, где бы он не находился обещают платить от 200 000 руб. на руки за то, что будет настраивать процессы в команде, которая состоит из 19 человек. Кроме того, координатор, работающий в ИТ-компании международного уровня, должен будет содействовать коммуникации между рекрутерами и HR-менеджерами, разрабатывать и внедрять стратегии управления талантами. Интересно, что преимуществом будет хорошее знание английского языка.
Такому специалисту готовы платить до 300 000 рублей на руки и предъявляют достаточно серьезные требования. Например, кандидат должен иметь опыт высоконагруженного парсинга, знать язык python и библиотеку pandas. Большую часть рабочего времени специалиста будет занимать разработка и сопровождение парсера для сбора данных с маркетплейса Wildberries.
Дистанционный врач-рентгенолог
Дистанционному врачу обещают оплату до 300 000 руб. на руки, и он будет заниматься дистанционным описанием снимков КТ, МРТ, рентгена, маммографии и др. Также специалист может проводить клинический и технический аудит качества исследований и консультировать коллег по сложным случаям с пациентами. Работодатель замечает, что готов предоставить будущему работнику официальное трудоустройство, удобный график работы и комфортную онлайн-систему для работы.
Личный ассистент со знанием английского
Полностью удаленную работу обещают личному ассистенту. Он должен будет работать на предпринимателя, который часто меняет свою локацию. У соискателя должен быть опыт работы с топ-менеджером первой линейки или акционером, а также релевантный опыт работы личным или бизнес-ассистентом от 3, а лучше 5 лет. Работодателю важен уровень английского языка соискателя. Зарплата будет составлять до 4 800 USD на руки. Точную сумму и условия работодатель собирается обсудить на собеседовании.