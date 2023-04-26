Удаленка выросла в цене. В Архангельской области тоже

Аналитики hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий с удаленным форматом работы, в некоторых предложениях сказано, что возможен рост зарплаты.

Исследования hh.ru показывают, что соискатели все чаще думают о переходе на удаленную работу. Так, только за последнее время почти 150 000 кандидатов указали в своих резюме, что хотят работать вне офиса, например, дома или на даче. Развитию такого формата способствовала пандемия коронавируса. Сейчас работу из дома предлагают большинство компаний по всему миру и в том числе в Архангельской области. Так, за последнее время работодатели разместили на hh.ru более 88 000 вакансий с удаленным форматом работы. Это на 66% больше, чем в апреле этого года, а также на 166% больше, чем в мае 2022.

Директор по маркетингу

Федеральный IT-холдинг ищет директора по маркетингу. Работодатель гарантирует «ощущение успешности, когда продуктом пользуются сотни тысяч клиентов» и обещает платить от 460 тыс. руб. до вычета налогов. Директор по маркетингу должен будет взять ответственность за разработку и реализацию стратегии, которая обеспечит кратный рост продаж и быть готовым не только организовать процесс, но и иметь желание «работать руками», там, где нужно проверить, придумать, допилить.

HR-координатор

Будущему специалисту, где бы он не находился обещают платить от 200 000 руб. на руки за то, что будет настраивать процессы в команде, которая состоит из 19 человек. Кроме того, координатор, работающий в ИТ-компании международного уровня, должен будет содействовать коммуникации между рекрутерами и HR-менеджерами, разрабатывать и внедрять стратегии управления талантами. Интересно, что преимуществом будет хорошее знание английского языка.

Специалист по парсерам

Такому специалисту готовы платить до 300 000 рублей на руки и предъявляют достаточно серьезные требования. Например, кандидат должен иметь опыт высоконагруженного парсинга, знать язык python и библиотеку pandas. Большую часть рабочего времени специалиста будет занимать разработка и сопровождение парсера для сбора данных с маркетплейса Wildberries.

Дистанционный врач-рентгенолог

Дистанционному врачу обещают оплату до 300 000 руб. на руки, и он будет заниматься дистанционным описанием снимков КТ, МРТ, рентгена, маммографии и др. Также специалист может проводить клинический и технический аудит качества исследований и консультировать коллег по сложным случаям с пациентами. Работодатель замечает, что готов предоставить будущему работнику официальное трудоустройство, удобный график работы и комфортную онлайн-систему для работы.

Личный ассистент со знанием английского

Полностью удаленную работу обещают личному ассистенту. Он должен будет работать на предпринимателя, который часто меняет свою локацию. У соискателя должен быть опыт работы с топ-менеджером первой линейки или акционером, а также релевантный опыт работы личным или бизнес-ассистентом от 3, а лучше 5 лет. Работодателю важен уровень английского языка соискателя. Зарплата будет составлять до 4 800 USD на руки. Точную сумму и условия работодатель собирается обсудить на собеседовании.

(фото с https://уральский-рабочий.рф/news/item/46892)