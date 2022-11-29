В Архангельской области работа на дистанте не выходит из моды

Удалёнка прочно и надолго закрепилась на российском рынке труда, а также в каждом регионе. На данный момент треть (27%) соискателей хотят работать только на удаленке: более 938 000 россиян за последние 30 дней по всей стране указали в резюме, что предпочитают дистант работе в офисе.
Среди архангелогородцев также есть ценители дистанционной работы, они разместили более 2 400 резюме с требованием работать только на удаленке в январе этого года. Между тем пока власть обсуждает вопрос удаленки и возможности работать на российские компании россиянам, находящимся за пределами страны, местные работодатели, не теряя времени активно предлагают и нанимают персонал на дистанте, но внутри страны.
«Как уже было сказано местные соискатели не снижают интерес к работе удаленно. Особенно эта тенденция прослеживается после каких-либо политических ситуаций или как не странно зимой, когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов по Цельсию или погода преподносит множество осадков. В этом время людям всё меньше хочется выходить из дома. Январь 2023 года не стал исключением: доля архангелогородцев, желающих трудиться исключительно вне офиса, а еще лучше дома, в этом месяце составляет 20%, то есть на дистанте мечтает работать каждый пятый местный соискатель.
И в данном случае работодатели пока что готовы поддерживать такую инициативу: 4% или более 200 местных вакансий в январе предполагают именно удаленный формат работы. Это на 91% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона, но внутри страны стали устойчивым трендом на рынке труда под влиянием удаленного формата работы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Более половины всех предложений о работе на дистанте в Архангельской области приходится на сферу ИТ и телекома (54% новых вакансий за последний месяц). На втором месте по спросу на удаленщиков работодатели из финансовых организаций, а также банков (36% рабочих мест), на третьем – работодатели из сферы образования и науки (2%). Также в пятёрку по спросу на дистанционных работников входят работодатели из сферы «Товары народного потребления» (2%) и сферы медицины (1%).
Опубликовали меньше 1% вакансий с дистанционным форматом работы работодатели из промышленной сферы, ретейла, сферы химического производства, из сферы «СМИ, маркетинг и реклама», а также из телекоммуникационной сферы и сферы электроники.
(картинка с https://www.zg66.ru)