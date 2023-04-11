В Архангельской области открыто 410 вакансий финансистам и служащим банка

Эксперты hh.ru проанализировали сферу банковского дела и финансов в Архангельской области на текущий момент и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов данной сферы вырос практически на 32% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За последний месяц в Архангельской области на hh.ru было размещено около 150 вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия», что на 31,9% больше, чем весной 2022 года. За этот же период жители Архангельской области опубликовали или обновили более 820 резюме в данной сфере. В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере региона достиг 5-6 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

С 1 апреля по начало мая в Архангельской области было открыто около 410 вакансий работодателями, отраслью которых являются банковские и финансовые услуги. Это значит, что 6% от числа всех вакансий Архангельской области за последний месяц размещались банками.

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в Архангельской области для специалистов сферы «Финансы» на данный момент составляет около 46 000 рублей. Это на 3 000 руб. больше, чем весной 2022 года. При этом жители Архангельской области, ищущие работу в финансовой и банковской сфере, как правило, запрашивают зарплату не ниже 51 600 рублей, что также на 8 800 рублей больше, чем в это же время 2022 года.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере банковского дела в Архангельской области: