Архангельских водителей, блокирующих площадки сбора ТКО, ждут неприятности

Заграждение доступа к контейнерным площадкам создает серьезную проблему в работе регионального оператора по обращению с ТКО. Обращение ООО «ЭкоИнтегратор» не осталось без внимания – установление ответственности предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в статьи 7.7 и 7.9 областного закона «Об административных правонарушениях».



– Мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда подъезд к контейнерной площадке заблокирован автомобилем или рабочей техникой: в 2022 году таких случаев зафиксировано 4965, за 4 месяца этого года – 1736, - отметил генеральный директор регоператора «ЭкоИнтегратор» Валерий Шушков. – Это колоссальные цифры – водители вывозят ТКО по графику, любые нарушения маршрута и времени следования приводят к проблемам на других участках работы. Мы призываем автомобилистов быть взаимовежливыми и уважать труд и время друг друга.



Правоприменительная практика уже сложилась во многих городах и регионах России. В городе Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Липецкой и Калужской областях за препятствие вывозу бытовых отходов действует штраф в размере от 500 до 5000 рублей в зависимости от субъекта РФ.



Рассмотрение законодательной инициативы Архангельским областным Собранием депутатов состоится в конце мая.