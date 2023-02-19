«ЭкоИнтегратор» пошел навстречу жителям пригородов Северодвинска

С просьбой включить их населенные пункты в маршрутный лист мусоровозов, к регоператору ТКО обратились жители деревень Лахта, Волость и Таборы, административно входящие в состав Северодвинска. Вопрос решен положительно.

Генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Валерий Шушков:

Главная проблема в этих населенных пунктах — отсутствие мест сбора и накопления отходов, за организацию и оборудование которых отвечают муниципальные власти.

Поэтому в качестве временной меры мы приняли решение о бестарном вывозе ТКО — мусоровоз будет приезжать в установленное графиком время, отходы жители могут сдавать в пакетах, мешках или других аналогичных ёмкостях.

Расписание движения мусоровоза по воскресеньям со стоянкой 15 мин.: