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«ЭкоИнтегратор» пошел навстречу жителям пригородов Северодвинска

С просьбой включить их населенные пункты в маршрутный лист мусоровозов, к регоператору ТКО обратились жители деревень Лахта, Волость и Таборы, административно входящие в состав Северодвинска. Вопрос решен положительно.

Генеральный директор «ЭкоИнтегратора» Валерий Шушков:

Главная проблема в этих населенных пунктах — отсутствие мест сбора и накопления отходов, за организацию и оборудование которых отвечают муниципальные власти. 

Поэтому в качестве временной меры мы приняли решение о бестарном вывозе ТКО — мусоровоз будет приезжать в установленное графиком время, отходы жители могут сдавать в пакетах, мешках или других аналогичных ёмкостях.

Расписание движения мусоровоза по воскресеньям со стоянкой 15 мин.:

  • Таборы: грунтовая развилка при выезде из деревни. Время прибытия — 12:00;
  • Лахта: стоянка в районе грунтовой дороги с указателем «Тростяное» при въезде в деревню. Время прибытия — 12:20 ;
  • Волость: в районе автобусной остановки СНТ «Космос -1». Время прибытия — 12:40.
06 май 08:56 | : Экономика

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