В Вельский район приходит новая культура утилизации отходов

До конца этой недели в Вельском районе будет расставлено 158 пластиковых евроконтейнеров – 72 контейнера ЭкоИнтегратора и 86 – администрации.



– В настоящее время в Вельском районе в населенных пунктах, расположенных в направлении автомобильной дороги Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский, идет процесс перехода с металлических мусорных контейнеров на пластиковые, – поясняет глава Вельского района Андрей Гуляев, – В прошлом году администрация приобрела 86 пластиковых контейнеров, еще 72 в этом году нам предоставляет региональный оператор. Мы стараемся максимально эффективно распределить их по территориям. Процесс этот проходит в плотном взаимодействии с ЭкоИнтегратором, так как многие вопросы здесь зависят от логистики вывоза отходов. Переход на «пластик» требует от нас больших усилий по содержанию площадок накопления ТКО, так как данные контейнеры нужно выкатывать к технике для дальнейшей выгрузки. Поэтому мы плотно работаем с главами поселений и совместно вырабатываем способы содержания площадок, особенно – в зимний период.



Переход на евроконтейнерный парк и обновление техники – это продолжение реализации стратегии перехода на новую систему обращения с отходами в Архангельской области.



– Для качественного вывоза отходов ЭкоИнтегратор направил в Вельский район 2 дополнительных единицы техники, – рассказывает генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Пластиковые контейнеры по сравнению с «металлом» гораздо более качественные и, что немаловажно, долговечнее. Мы надеемся, что жители Вельского района сразу заметят изменения и оценят наш совместный с администрацией труд.