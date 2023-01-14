Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельский район приходит новая культура утилизации отходов

До конца этой недели в Вельском районе будет расставлено 158 пластиковых евроконтейнеров – 72 контейнера ЭкоИнтегратора и 86 – администрации.

– В настоящее время в Вельском районе в населенных пунктах, расположенных в направлении автомобильной дороги Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский, идет процесс перехода с металлических мусорных контейнеров на пластиковые, – поясняет глава Вельского района Андрей Гуляев, – В прошлом году администрация приобрела 86 пластиковых контейнеров, еще 72 в этом году нам предоставляет региональный оператор. Мы стараемся максимально эффективно распределить их по территориям. Процесс этот проходит в плотном взаимодействии с ЭкоИнтегратором, так как многие вопросы здесь зависят от логистики вывоза отходов. Переход на «пластик» требует от нас больших усилий по содержанию площадок накопления ТКО, так как данные контейнеры нужно выкатывать к технике для дальнейшей выгрузки. Поэтому мы плотно работаем с главами поселений и совместно вырабатываем способы содержания площадок, особенно – в зимний период.

 Переход на евроконтейнерный парк и обновление техники – это продолжение реализации стратегии перехода на новую систему обращения с отходами в Архангельской области.

– Для качественного вывоза отходов ЭкоИнтегратор направил в Вельский район 2 дополнительных единицы техники, – рассказывает генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – Пластиковые контейнеры по сравнению с «металлом» гораздо более качественные и, что немаловажно, долговечнее. Мы надеемся, что жители Вельского района сразу заметят изменения и оценят наш совместный с администрацией труд.

08 февраль 16:54 | : Экономика

Главные новости


Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (93)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20