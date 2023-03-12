Половина архангелогородцев копит деньги на "черный день"

Половина архангелогородцев (48%) регулярно откладывают деньги на черный день. Копит на заветную мечту каждый третий местный житель (29%), откладывает деньги на стартовый капитал для открытия бизнеса ещё 18% населения. Каждый четвёртый (26%) горожанин делает это при любой возможности, 14% — ежемесячно, 7% — время от времени, а оставшиеся 1% — чаще, чем раз в месяц. Крайне редко делают накопления 24% местного населения, а 28% и хотели бы копить на что-то, но не могут себе этого позволить и в большинстве случаев, потому что им на хватает на это основного заработка. В большинстве случаев привычке откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%).

Чаще всего жители Архангельской области планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (45% опрошенного населения). На втором месте стоит ремонт в квартире (44%). Третьим по популярности является путешествие (43%). В топ-5 причин для накоплений также вошли обучение (28%) и покупка новой машины (33%).

В список самых нерациональных трат, по мнению местных жителей, вошли покупка брендовых вещей (77%), регулярное питание в кафе и ресторанах (57%) и beauty и SPA услуги (56%). Также в рейтинг самых неоправданных трат по мнению местных жителей вошли оплата сеансов у психолога (50%) и постоянные походы в кино или театр (46%). По мнению жителей, всё это мешает претворению задуманного в жизнь.

В большинстве случаев жители региона считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (75%). Еще одним вариантом приумножения денег в копилке стало правило оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (61%), а также подработка (45%). Возможность получить дополнительную прибыль и осуществить желаемое предоставляют и финансовые инструменты — вклады в банке (28%), инвестиции в акции известных компаний (15%) и страховые накопительные программы (4%).

По данным СК «Ренессанс Жизнь», только за второе полугодие 2022 года самой популярной у россиян стала программа накопительного страхования сроком на 3 месяца — ее выбирали на 31% чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет. Через такие продукты людям комфортнее осуществлять первый, пробный контакт с инвестициями в страхование жизни. Интересно, что в большинстве случаев на долгосрочные вложения полагаются клиенты старше 60 лет — доля равна 44%. То есть создают сбережения за счет накопительного страхования жизни не только люди экономически активного, но и пенсионного возраста. Через краткосрочные инвестиции со страхованием жизни знакомятся миллениалы и зуммеры — их доля среди клиентов по такой программе равна 22%. По 5-летнему продукту доля таких клиентов пока 12%.

За последний год, каждому десятому жителю Архангельской области (11%) удалось скопить сумму до 20 000 рублей, а чаще всего это под силу женщинам (44% против 33% у мужчин). Каждый пятый участник опроса (21%) раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тыс. рублей. Лишь 11% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 000 рублей, больше всех в этом признавались мужчины (31% против 19% у женщин).