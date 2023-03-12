Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина архангелогородцев копит деньги на "черный день"

Половина архангелогородцев (48%) регулярно откладывают деньги на черный день. Копит на заветную мечту каждый третий местный житель (29%), откладывает деньги на стартовый капитал для открытия бизнеса ещё 18% населения. Каждый четвёртый (26%) горожанин делает это при любой возможности, 14% — ежемесячно, 7% — время от времени, а оставшиеся 1% — чаще, чем раз в месяц. Крайне редко делают накопления 24% местного населения, а 28% и хотели бы копить на что-то, но не могут себе этого позволить и в большинстве случаев, потому что им на хватает на это основного заработка. В большинстве случаев привычке откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%). 

 

Чаще всего жители Архангельской области планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (45% опрошенного населения). На втором месте стоит ремонт в квартире (44%). Третьим по популярности является путешествие (43%). В топ-5 причин для накоплений также вошли обучение (28%) и покупка новой машины (33%). 

В список самых нерациональных трат, по мнению местных жителей, вошли покупка брендовых вещей (77%), регулярное питание в кафе и ресторанах (57%) и beauty и SPA услуги (56%). Также в рейтинг самых неоправданных трат по мнению местных жителей вошли оплата сеансов у психолога (50%) и постоянные походы в кино или театр (46%). По мнению жителей, всё это мешает претворению задуманного в жизнь.

 

В большинстве случаев жители региона считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (75%). Еще одним вариантом приумножения денег в копилке стало правило оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (61%), а также подработка (45%). Возможность получить дополнительную прибыль и осуществить желаемое предоставляют и финансовые инструменты — вклады в банке (28%), инвестиции в акции известных компаний (15%) и страховые накопительные программы (4%).

 

По данным СК «Ренессанс Жизнь», только за второе полугодие 2022 года самой популярной у россиян стала программа накопительного страхования сроком на 3 месяца — ее выбирали на 31% чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет. Через такие продукты людям комфортнее осуществлять первый, пробный контакт с инвестициями в страхование жизни. Интересно, что в большинстве случаев на долгосрочные вложения полагаются клиенты старше 60 лет — доля равна 44%. То есть создают сбережения за счет накопительного страхования жизни не только люди экономически активного, но и пенсионного возраста. Через краткосрочные инвестиции со страхованием жизни знакомятся миллениалы и зуммеры — их доля среди клиентов по такой программе равна 22%. По 5-летнему продукту доля таких клиентов пока 12%.

 

За последний год, каждому десятому жителю Архангельской области (11%) удалось скопить сумму до 20 000 рублей, а чаще всего это под силу женщинам (44% против 33% у мужчин). Каждый пятый участник опроса (21%) раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тыс. рублей. Лишь 11% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 000 рублей, больше всех в этом признавались мужчины (31% против 19% у женщин).

18 апрель 09:30 | : Экономика

Главные новости


Космос зовет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вейся, вейся, разговейся!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (203)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20