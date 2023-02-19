В Архангельской области стартует перерасчет платы за вывоз мусора

Почти 700 тысяч жителей Архангельской области получат перерасчет за вывоз мусора. Он будет сделан автоматически. Первые скорректированные квитанции жители получат уже в мае.



Перерасчет оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет произведен для жителей многоэтажных домов в городах региона численностью более 12000 человек.



Это: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Вельск, Няндома, Онега и Мирный.



Перерасчет будет сделан Период, за который, – с 1 января 2020 года по 7 сентября 2021 года. Общая сумма переплаты составила 288,40 рубля на человека. Он будет сделан автоматически в четыре этапа равными частями. На протяжении четырех месяцев, начиная с мая, в квитанциях за услугу обращение с отходами будет сминусовано по 72,1 рубля. Эта сумма будет выделена отдельной строкой. Для тех, кто не имеет задолженности за услугу по обращению с ТКО, сумма к оплате будет менее 13 рублей.



При этом потребителям настоятельно рекомендуется вовремя оплачивать услугу и не копить долги, поскольку на них будет начисляться пеня.



Для жителей, которым потребуются разъяснения и уточнения, работает горячая линия. Телефон 8-800-700-8191, сайт: eco-tko.ru.