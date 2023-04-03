Что они нюхают?! Минстрой считает Котлас самым комфортным городом Поморья

Из официального:

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2022 г. По итогам минувшего года сразу пять городов Архангельской области достигли нужной отметки индекса для признания среды благоприятной.



Согласно данным индекса, наибольшее количество баллов в регионе получил Северодвинск – 200 баллов. Высокую оценку муниципалитет получил по таким критериям, как жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское пространство и озелененные.



На втором месте среди городов Поморья – Мирный (198 баллов), один балл ему уступила Коряжма. В лидеры области также вошел Новодвинск. Впервые к ним присоединился Котлас.

Наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «KOT'News» проиллюстрировали духоподъемную новость фотографией, наглядно отображающей состояние котласских улиц. Что тоже входит в понятие «качество городской среды».

В свою очередь местные жители призывают минстроевских «сказочников» приехать в их город хотя бы на день и все увидеть собственными глазами.

Хотя из московских кабинетов, конечно, виднее…