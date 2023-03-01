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«Вольное дело»: северодвинская школа №7 на грани разрушения

Красивое здание со славной историей в самом центре города корабелов сегодня, мягко говоря, имеет бледный вид.

Школу закрыли на капитальный ремонт еще в 2012 году, который собирались закончить еще в 2014-м. Но что-то пошло не так… здание до сих пор находится в аварийном состоянии.

Как отмечают наши коллеги по Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», ситуацию усугубляет то, что здание школы стоит по соседству с аварийными деревяшками, которые частично не расселены. Соответственно, есть постоянная угроза пожара, так часто поступают отчаявшиеся люди.

- По данным БК, их снос не планируется ни в текущем, ни в будущем году. Что с ними произойдет за это время – можно только гадать, - пишут журналисты.

Учащиеся «семерки» распределены по другим учебным заведениям и уже их закончили. Но, по мнению наблюдателей, учиться в старом здании с историей – совсем другое состояние души, чем в типовом новоделе. Закончите ремонт и увидите – из желающих туда попасть километровая очередь выстроится.

Мы с коллегами все не сомневаемся, что новый глава Северодвинска Игорь Арсентьев, отметивший позавчера первые сто дней у руля города, обязательно возьмет ситуацию под свой контроль. Просто он стразу не может охватить все накопившиеся проблемы… и ему нужно вовремя подсказать.



31 март 13:46 | : Экономика / Скандалы

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