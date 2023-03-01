Группа Аквилон занимается архитектурным освещением своих новостроек

Архитектурное освещение зданий – неотъемлемая часть световой городской среды, благодаря которой ночные улицы преображаются, становятся безопасными, упрощается навигация по городу. Первым проектом Группы Аквилон с архитектурной подсветкой фасада в столице Поморья стал ЖК «River Park», расположенный на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого.

Как отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков Архитектурная подсветка зданий и фасадов выполняется с двумя целями: обеспечивает функциональность городской среды, повышает эстетику отдельных зданий.

- Подсветка фасадов дополняет уличное освещение. В результате улицы лучше подсвечиваются в тёмное время суток, что упрощает навигацию в ночное время и повышает общую безопасность территории. Декоративное освещение делает узнаваемыми отдельные объекты, улучшает городской пейзаж, формирует привлекательный облик здания. Здание с подсветкой выглядит ярко, стильно, становится доминантой вечернего пейзажа, привлекает к себе внимание. Для Архангельска, где значительный период года темное время суток достаточно велико, архитектурное освещение фасадов зданий является очень актуальным, - пояснил Алексей Попков.

Первым реализованным проектом с архитектурным освещением фасада стал ЖК «River Park». Концепция подсветки является собственной разработкой Группы Аквилон.

- Освещение фасада выполнено и реализовано с учетом архитектурных особенностей здания, при этом мы учли мнение автора проекта жилого комплекса финского архитектора Юкка Тикканена. Использован акцентный подход, который подчеркивает отдельные элементы фасада, выделяя их на общем фоне. Для подсветки установлено порядка 120 современных энергоэффективных и экономичных светодиодных светильников, которые дают однотонный белый свет. Включение и выключение освещения производится автоматически по показаниям астрономического датчика, - рассказал руководитель департамента инновационных разработок Группы Аквилон Андрей Учитель.

Кроме ЖК «River Park» в Архангельске архитектурное освещение фасада будет выполнено на корпусах ЖК «Аквилон REKA» в Соломбале и на ЖК «О`Берег» в Майской Горке, в Северодвинске – на ЖК «Квартал 100 by Akvilon». Также подсветка фасадов предусматривается при проектировании новых жилых комплексов, прежде всего, расположенных на центральных магистралях в столице Поморья и городе корабелов.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон сейчас возводит 325 тыс. кв. м нового жилья. Для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

Фото – Иван Малыгин.



