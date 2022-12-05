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Состоятельных архангелогордцев интересуют арктические круизы

Почти каждому второму архангелогородцу интересны экспедиции и круизы на Северный полюс (49%). 42% не хотели бы оказаться за Северным полярным кругом.

 Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола («Ледокол - это круто! Плавал на Севморпути»), а среди женщин — только каждая третья («Мне и здесь холодно»). Больше всего желающих побывать в арктических льдах — среди жителей Архангельской области с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (63%).

 Тем, кто бредит Арктикой, подобрали вакансии за Северным полярным кругом. Смотрите, сколько платят за работу в условиях экстремального холода

01 март 07:20 | : Экономика

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