Состоятельных архангелогордцев интересуют арктические круизы

Почти каждому второму архангелогородцу интересны экспедиции и круизы на Северный полюс (49%). 42% не хотели бы оказаться за Северным полярным кругом.



Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола («Ледокол - это круто! Плавал на Севморпути»), а среди женщин — только каждая третья («Мне и здесь холодно»). Больше всего желающих побывать в арктических льдах — среди жителей Архангельской области с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (63%).



Тем, кто бредит Арктикой, подобрали вакансии за Северным полярным кругом. Смотрите, сколько платят за работу в условиях экстремального холода