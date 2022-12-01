МегаФон запустил мобильный интернет за Полярным кругом

МегаФон установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за Северным полярным кругом. Теперь вахтовики, которые работают на этой территории, смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными в мессенджерах и социальных сетях.
Оператор обеспечил связью и мобильным 4G-интернетом производственные площадки и вахтовый поселок в Ненецком автономном округе, входящем в состав Архангельской области. Для максимального покрытия месторождения базовая станция оператора располагается на антенно-мачтовом сооружении на высоте 50 метров. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.
Строительство объектов связи за полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь, логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось несколько дней: по воздуху и суше.
«Наличие доступа к сотой связи давно стало обязательным атрибутом не только комфортной жизни человека, но и значимой составляющей безопасных условий труда, особенно на удаленных от цивилизованного мира объектах. В вахтовом поселке работают люди из разных регионов России, большинство их них уехали за сотни и даже тысячи километров от дома. Мы понимаем, как важно им иметь связь с семьями, поэтому обеспечили их доступом к мобильному интернету, предоставив возможность оставаться на связи с близкими в течение вахтовых смен и находиться в курсе событий, происходящих в мире», – отмечает Юрий Оборин, директор МегаФона в Архангельске.
Вахтовики, которые используют для связи сим-карты МегаФона, ежемесячно скачивают свыше 22 терабайт информации. Такой объем данных сравним с просмотром порядка пяти тысяч фильмов в формате HD.