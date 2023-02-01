Архангелогородцев ждут на работу в Арктике

Ежегодно в конце февраля в России отмечается День Арктики. Работодатели из арктических регионов ежегодно открывают сотни тысяч вакансий, а также одни из первых проводят индексацию зарплат работников. Эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы новые работники для труда в Арктики, а также сколько им готовы платить.

«В арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области, а также пяти районов Республики Карелия и Костомукшского городского округа. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.

Работодатели из всех этих регионов активно ищут и нанимают персонал. Только с начала 2023 года компаниям, работающих в арктической зоне понадобилось более 600 новых работников. Это на 33% больше, чем в начале 2022 года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

При этом зарплаты в вакансиях для работы в арктической зоне могут быть достаточно привлекательными. На размер такой зарплаты влияют северная надбавка и районный коэффициент. Работникам всех предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, положены определенные гарантии и компенсации, среди которых повышенная оплата труда за счет северной процентной надбавки и районного коэффициента.

Районный коэффициент устанавливается в конкретной местности и применяется с первого дня работы независимо от стажа человека. Одни из самых высоких коэффициентов, увеличивающих доход, на данный момент есть в Якутии, Камчатке (2), Коми, Мурманской области, НАО, (1,8). Есть также отдельная (ускоренная) северная надбавка установлена для молодых людей (до 30 лет), проживших в районах Крайнего Севера и приравнённых к ним местностях не менее года. Таким молодым работающим специалистам надбавки начисляются в размере 20% от оклада по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев.

Так как арктический регион богат разнообразными полезными ископаемыми, в первую очередь, газом и нефтью, работодатели активно ищут и нанимают персонал для работы на строительстве промышленных площадок (50% с упоминанием Арктики), а также нефтедобыче и на газовых месторождениях (30% вакансий). Кроме того, пользуются большим спросом у работодателей из арктической зоны представители транспортного сектора (17% вакансий), в частности, водители (особенно вахтовой техники и водители, имеющие опыт работы на зимниках), машинисты спецтехники и экспедиторы. Также в топ по востребованности у компаний попали представители профессий, которые являются вспомогательными, но не основными для отрасли: бухгалтеры, ИТ-специалисты, медики, эйчары, маркетологи.

В большинстве случаев работа в арктической зоне предполагает вахтовый метод работы – 54% предложений о работе. Это на 16% больше, чем в прошлом году. При этом работодатели открыты к начинающим специалистам. Так, 51% вакансий подходят для соискателей с опытом от 1 года до 3 лет, ещё 15% вакансий подойдут специалистам без опыта, то есть недавним выпускникам вузов и ссузов.

Рейтинг высоких зарплат в вакансиях арктической зоны, Россия:

· Ведущий инженер по оценке хода работ, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/75666226, Мурманск

· Ведущий специалист Штаба морских операций, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76278896

· Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52587336, Новый Уренгой

· Сварщик ВОЛС, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77408555, Ямал

· Инженер по работе с субподрядными организациями, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76794861, Салехард

· Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52587336, Иркутск

· Капитан на разъездной катер, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76719313, Мурманск

· Инженер ПТО, от 110 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76606329, Архангельск

· Инженер по наладке и испытаниям, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77412211, ЯНАО

· Водитель самосвала, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66621991, Усть-Кут

(фото с https://hd01.ru/info/kak-popast-na-rabotu-v-arktiku/)