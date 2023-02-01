Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцев ждут на работу в Арктике

Ежегодно в конце февраля в России отмечается День Арктики. Работодатели из арктических регионов ежегодно открывают сотни тысяч вакансий, а также одни из первых проводят индексацию зарплат работников. Эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы новые работники для труда в Арктики, а также сколько им готовы платить. 

«В арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области, а также пяти районов Республики Карелия и Костомукшского городского округа. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана. 

Работодатели из всех этих регионов активно ищут и нанимают персонал. Только с начала 2023 года компаниям, работающих в арктической зоне понадобилось более 600 новых работников. Это на 33% больше, чем в начале 2022 года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

При этом зарплаты в вакансиях для работы в арктической зоне могут быть достаточно привлекательными. На размер такой зарплаты влияют северная надбавка и районный коэффициент. Работникам всех предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, положены определенные гарантии и компенсации, среди которых повышенная оплата труда за счет северной процентной надбавки и районного коэффициента. 

Районный коэффициент устанавливается в конкретной местности и применяется с первого дня работы независимо от стажа человека. Одни из самых высоких коэффициентов, увеличивающих доход, на данный момент есть в Якутии, Камчатке (2), Коми, Мурманской области, НАО, (1,8). Есть также отдельная (ускоренная) северная надбавка установлена для молодых людей (до 30 лет), проживших в районах Крайнего Севера и приравнённых к ним местностях не менее года. Таким молодым работающим специалистам надбавки начисляются в размере 20% от оклада по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев.

Так как арктический регион богат разнообразными полезными ископаемыми, в первую очередь, газом и нефтью, работодатели активно ищут и нанимают персонал для работы на строительстве промышленных площадок (50% с упоминанием Арктики), а также нефтедобыче и на газовых месторождениях (30% вакансий). Кроме того, пользуются большим спросом у работодателей из арктической зоны представители транспортного сектора (17% вакансий), в частности, водители (особенно вахтовой техники и водители, имеющие опыт работы на зимниках), машинисты спецтехники и экспедиторы. Также в топ по востребованности у компаний попали представители профессий, которые являются вспомогательными, но не основными для отрасли: бухгалтеры, ИТ-специалисты, медики, эйчары, маркетологи. 

В большинстве случаев работа в арктической зоне предполагает вахтовый метод работы – 54% предложений о работе. Это на 16% больше, чем в прошлом году. При этом работодатели открыты к начинающим специалистам. Так, 51% вакансий подходят для соискателей с опытом от 1 года до 3 лет, ещё 15% вакансий подойдут специалистам без опыта, то есть недавним выпускникам вузов и ссузов. 

Рейтинг высоких зарплат в вакансиях арктической зоны, Россия:

·        Ведущий инженер по оценке хода работ, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/75666226, Мурманск 

·        Ведущий специалист Штаба морских операций, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76278896 

·        Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52587336, Новый Уренгой 

·        Сварщик ВОЛС, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77408555, Ямал

·        Инженер по работе с субподрядными организациями, до 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76794861, Салехард 

·        Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52587336, Иркутск 

·        Капитан на разъездной катер, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76719313, Мурманск 

·        Инженер ПТО, от 110 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76606329, Архангельск 

·        Инженер по наладке и испытаниям, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77412211, ЯНАО

·        Водитель самосвала, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66621991, Усть-Кут

(фото с https://hd01.ru/info/kak-popast-na-rabotu-v-arktiku/

28 февраль 08:21 | : Экономика

Главные новости


Медные трубы Андрея Бральнина
Песни без слов. Янни

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (303)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20