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Региональный оператор ТКО работает в плотном контакте с УК и органами самоуправления

Зимой такое взаимодействие ЭкоИнтергатора с вышеназванными структурами становится особенно тесным: от того, насколько качественно будет произведена уборка снега на контейнерной площадке, зависит как вывоз отходов, так и месторасположение контейнеров после вывоза. 

После мониторинга обращений водителей о невозможности вывоза отходов с конкретных контейнерных площадок сотрудники ЭкоИнтегратора каждый день – в том числе и по выходным – направляют письма в адрес органов местного самоуправления и управляющих компаний для принятия мер по приведению контейнерных площадок в нормативное состояние. Количество таких обращений в день в январе варьировалось от 24 до 381.

Напоминаем вам, что, если вы хотите обратиться к региональному оператору, в том числе по невывозу отходов, позвоните в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191+78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.

 

02 февраль 10:02 | : Экономика

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