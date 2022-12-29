В Поморье ощущается острая нехватка профессиональных работников

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Архангельской области сильно изменился: в 8 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 18, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Аналитики hh.ru крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, с чем связана такая ситуация.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Добыча сырья», «Банки, инвестиции, лизинг», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в сфере добычи сырья ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали около 5 человек, за 2 года число кандидатов упало более чем на 4 пункта. Похожая ситуация в банковской сфере: раньше на рабочее место претендовали около 2 человек. Яркая картина складывается и среди топ-менеджеров Архангельской области: два года конкуренция среди них была почти 5 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 3,1 пункта). В целом за 2 года в 18 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту. Подробнее на диаграмме ниже.

Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Административный персонал» и «Управление персоналом, тренинги» (по 6 резюме на вакансию), а также в сфере «Маркетинг, реклама, PR» и в сфере финансов (более 5 человек на место). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди соискателей именно в этих трёх сферах: среди административного персонала на 3,5 пункта, среди эйчаров на 3,4, среди специалистов сферы маркетинга и PR на 1,9. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в финансовой сфере за 2 года выросла конкуренция на 2,1 пункта (с 3 до 5 человек). В целом за 2 года в 8 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу. Подробнее на диаграмме ниже.

Почему возникла такая ситуация? Сказались несколько факторов:

Изменение технологических процессов, передача части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановка проектов приводят к необходимости оптимизировать штат и это не обаятельно сокращения, это ещё и сокращение спроса на ряд специалистов. В кризис компаниям не нужны в таких больших объёмах эйчары (ведь проекты остановлены и новый персонал нужно искать), юристы, административный персонал и неопытные ИТ-специалисты, потому что не нужна поддержка текущих или новых проектов.

После начала СВО иностранные бизнесы передавали активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто всё-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. У них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. После многие из таких соискателей либо уходили в новую сферу, менее «опасную» с точки зрения сокращения, а некоторые и вовсе уехали из страны.

В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики.

Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстат, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.

Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Архангельской области, 2023: