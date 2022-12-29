В Поморье ощущается острая нехватка профессиональных работников

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Архангельской области сильно изменился: в 8 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 18, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Аналитики hh.ru крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, с чем связана такая ситуация.
Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Добыча сырья», «Банки, инвестиции, лизинг», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в сфере добычи сырья ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали около 5 человек, за 2 года число кандидатов упало более чем на 4 пункта. Похожая ситуация в банковской сфере: раньше на рабочее место претендовали около 2 человек. Яркая картина складывается и среди топ-менеджеров Архангельской области: два года конкуренция среди них была почти 5 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 3,1 пункта). В целом за 2 года в 18 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту. Подробнее на диаграмме ниже.
Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Административный персонал» и «Управление персоналом, тренинги» (по 6 резюме на вакансию), а также в сфере «Маркетинг, реклама, PR» и в сфере финансов (более 5 человек на место). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди соискателей именно в этих трёх сферах: среди административного персонала на 3,5 пункта, среди эйчаров на 3,4, среди специалистов сферы маркетинга и PR на 1,9. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в финансовой сфере за 2 года выросла конкуренция на 2,1 пункта (с 3 до 5 человек). В целом за 2 года в 8 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу. Подробнее на диаграмме ниже.
Почему возникла такая ситуация? Сказались несколько факторов:
Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Архангельской области, 2023:
профсфера
Текущий уровень конкуренции
динамика за 2 года
Административный персонал
6,2
3,5
Управление персоналом, тренинги
6,2
3,4
Маркетинг, реклама, PR
5,7
1,9
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
5,5
2,1
Начало карьеры, студенты
5,3
1,9
Искусство, развлечения, масс-медиа
4,7
0,4
Наука, образование
4,6
1,4
Юристы
4,1
-0,4
Информационные технологии, интернет, телеком
3,4
1,4
Безопасность
3,4
0,0
Транспорт, логистика
2,5
0,8
Инсталляция и сервис
2,3
1,6
Производство
2,3
0,5
Страхование
1,9
0,7
Высший менеджмент
1,8
-3,1
Закупки
1,8
0,6
Туризм, гостиницы, рестораны
1,7
0,2
Продажи
1,3
0,3
Автомобильный бизнес
1,2
-0,1
Рабочий персонал
1,0
0,0
Строительство, недвижимость
1,0
0,1
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
0,8
-0,9
Добыча сырья
0,6
-4,1
Банки, инвестиции, лизинг
0,5
-1,3
Медицина, фармацевтика
0,4
0,0
Домашний персонал
0,0
-0,9