Заключенные архангельских колоний за год освоили более миллиарда рублей

В Поморье функционирует Центр трудовой адаптации осужденных. В них по итогам прошлого года произведено продукции на сумму более одного миллиарда рублей.
Основные направления производственной деятельности подразделений УИС региона - лесозаготовка и деревообработка, товары легкой промышленности, продукция сельского хозяйства и продукты питания. В течение года для выпуска качественной продукции в колониях постоянно обновлялось оборудование. Так, на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства было потрачено более 35 миллионов рублей, это коснулось швейного направления, где было закуплено современное оборудование, а также лесопромышленного комплекса. Все это позволило создавать дополнительные рабочие места для лиц, отбывающих наказание.
С целью развития промышленного сектора УФСИН в прошлом году продолжались партнерские отношения с правительством области. Данное сотрудничество направлено на решение задач по трудоустройству осужденных и их социальной адаптации после освобождения. На муниципальном уровне были приняты 23 программы содействия трудовой занятости лиц, отбывающих наказание, за счет чего для обеспечения региональных нужд произведена продукция на сумму порядка 90 миллионов рублей. С предприятиями федерального, регионального и муниципального подчинения заключено 173 контракта на сумму 119 миллионов рублей, с представителями бизнеса региона - на сумму почти 860 миллионов рублей. В результате обеспечены трудом около 4000 осужденных, которые выплачивают иски потерпевшим и помогают своим семьям.