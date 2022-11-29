Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные архангельских колоний за год освоили более миллиарда рублей

В Поморье функционирует Центр трудовой адаптации осужденных. В них по итогам прошлого года  произведено продукции на сумму более одного миллиарда рублей. 

Основные направления производственной деятельности подразделений УИС региона - лесозаготовка и деревообработка, товары легкой промышленности, продукция сельского хозяйства и продукты питания. В течение года для выпуска качественной продукции в колониях постоянно обновлялось оборудование. Так, на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства было  потрачено более 35 миллионов рублей, это коснулось швейного направления, где было закуплено современное оборудование, а также лесопромышленного комплекса. Все это позволило создавать дополнительные рабочие места для лиц, отбывающих наказание. 

С целью развития промышленного сектора УФСИН в прошлом году продолжались партнерские отношения с правительством области. Данное сотрудничество направлено на решение задач по трудоустройству осужденных и их социальной адаптации после освобождения. На муниципальном уровне были приняты 23 программы содействия трудовой занятости лиц, отбывающих наказание, за счет чего для обеспечения региональных нужд произведена продукция на сумму порядка 90 миллионов рублей. С предприятиями федерального, регионального и муниципального подчинения заключено 173 контракта на сумму 119 миллионов рублей, с представителями бизнеса региона - на сумму почти 860 миллионов рублей. В результате обеспечены трудом около 4000 осужденных, которые выплачивают иски потерпевшим и помогают своим семьям. 

18 январь 12:01 | : Экономика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (177)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: arh-info@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20