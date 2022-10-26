Заключенные архангельской колонии приложили руки к мусорной реформе

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) изготовят контейнерные площадки для города. Муниципальный контракт на сумму более 170 тысяч рублей заключен между ИК-7 и Северным территориальным округом администрации городского округа «Город Архангельск».
Площадки будут использованы для мусорных баков по сбору твердых коммунальных отходов. Изготавливаться данная продукция будет осужденными в Центре трудовой адаптации ИК-7 в течение месяца. Установят контейнерные площадки на улицах района Первых пятилеток.
Привлечение осужденных к выполнению подобных заказов позволяет им не только получать заработную плату, но и выплачивать имеющие исковые и алиментные обязательства. Отметим, что в колониях региона большое внимание уделяется развитию производственных мощностей, увеличению рабочих мест, закупается современное оборудование для расширения ассортимента выпускаемой продукции.