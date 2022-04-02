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Аэропорт "Архангельск": как это было

С 1931 года аэропорт с грунтовой искусственной взлетно-посадочной полосой находился на острове Кего.

Однако каждую весну и осень остров затапливало, и самолеты эвакуировали на военные аэродромы, в том числе и в Талаги, где аэродром существовал с 1942 года. Испытывали неудобства и пассажиры. Поэтому руководитель Архангельского объединенного отряда пилот 1-го класса Киселев Владимир Тимофеевич совместно с руководством области добился реконструкции военного аэродрома в Талагах. Совместно с военными к 1963 году была введена в строй взлетно-посадочная полоса с железобетонным покрытием длиной 2200 метров.

Отныне 5 февраля 1963 года считается Днём Рождения аэропорта «Архангельск» (Талаги), что же касается здания аэровокзала, то оно было открыто 6 ноября 1964 года.

Открытие нового аэропорта и начало эксплуатации таких воздушных судов, как Ил-18, существенно увеличило объемы авиационных перевозок, что дало возможность значительно расширить географию полетов.

   

04 август 11:36 | : Будни

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