В Поморье в 3 раза выросло количество вакансий в связи с отъездом из региона

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, в каких городах Архангельской области проще всего найти работу с переездом, в каких сферах количество данных предложений выросло, а где наоборот упало.
По сравнению с прошлым годом на рынке труда Архангельской области количество вакансий, предлагающих переезд, увеличилось в 3 раза. Наиболее заметное увеличение числа вакансий с переездом за год зафиксировано в сферах «Продажи» и «Медицина, фармацевтика» (увеличение в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также в сфере «Рабочий персонал» (в 2 раза). С другой стороны, в ряде сфер наблюдается снижение вакансий, предлагающих переезд. Например, в сфере строительства (снижение в 1,2 раза) и в производственной сфере (снижение в 1,3 раза).
С начала зимы чаще всего переезд в Архангельской области предлагают продавцам, врачам и младшему медицинскому персоналу, товароведам в такие города, как Архангельск (37% вакансий), Северодвинск (9%), Котлас (7%). Предложения переезда почти не встречаются в городах: Карпогоры, Холмогоры, Онега, Плесецк, Мезень.
В свою очередь местные соискатели тоже достаточно активно мониторят рынок труда и ищут работу с возможностью переезда. Так, за декабрь на hh.ru размещено более 2 600 резюме, в которых соискатели выражают готовность переехать в другие города. В основном рассматривают возможность переезда по работе менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, администраторы, начальники производства, а также программисты и разработчики.
Средняя ожидаемая заработная плата соискателей, рассматривающих возможность переезда составляет 55 000 рублей, что на 10 000 рублей выше средней ожидаемой зарплаты специалистов, желающих работать в Архангельской области.
Топ-7 вакансий в Архангельской области с возможностью переезда: