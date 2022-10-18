В Северодвинске ЭкоИнтегратор выстраивал диалог с депутатами и бизнес-сообществом

В Северодвинске состоялось открытое заседание Совета по малому и среднему предпринимательству.
Основной темой для обсуждения стали вопросы в отношениях предпринимателей с региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. На встрече помимо предпринимателей также присутствовали сотрудники ЭкоИнтегратора, представитель министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, руководитель Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, представитель Совета МСП при Главе Северодвинска, представитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области и представитель управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области. Модерировал встречу Кувакин Алексей Евгеньевич – советник Губернатора Архангельской области по вопросам экологии и обращению с ТКО.
В программе заседания было озвучено 2 вопроса: возможность применения способа оплаты за вывоз ТКО исходя из фактического объема накопления и правомерность начисления региональным оператором дополнительной платы за вывоз ТКО за предыдущий период. На последний вопрос присутствующим ответили сразу: если предприниматель не оплачивал услугу по вывозу ТКО за предыдущий период или привлекал к работе сторонних перевозчиков, у которого нет договорных отношений с региональным оператором, то имеющаяся задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.
Что касается способа оплаты за вывоз ТКО исходя из фактического объема накопления, то региональный оператор предоставляет возможность выбора способа коммерческого учета при заключении договора с ЭкоИнтегратором – исходя из количества и объема контейнеров (факт), либо по нормативу накопления.
После завершения встречи сотрудники регионального оператора остались в зале и пообщались с представителями бизнеса лично, отвечая на вопросы и обмениваясь контактами для оперативного решения проблем в будущем.