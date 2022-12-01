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Жители СЗФО снова в ожидании перемен. К лучшему

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как жители страны оценивают уходящий год с точки зрения трудоустройства.

Треть респондентов, живущих в Северо-Западном ФО (28%) рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го: никаких существенных отличий в плане трудоустройства и карьеры. В разрезе профессий аналогичного мнения придерживаются сразу 40% респондентов, работающих в сфере безопасности, 36% - из автомобильного бизнеса, по 33% - из транспортно-логистической сферы и сферы административного персонала. Примечательно, что это выше средних российских показателей на 2%, а петербургских на 4%. 

Остальные опрошенные так или иначе почувствовали перемены. Так, 8% жителей СЗФО считают, что в плане карьеры и работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. При этом в среднем по стране доля таких ответивших выше – 12%. В разрезе сфер лучше, чем год и два года назад себя чувствуют представители сферы туризма и ресторанов (16%), а также строители (15%). 

 Еще 8% опрошенных, признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при этом хуже, чем 2021 год. Такого мнения придерживаются сразу 17% маркетологов, 15% представителей сферы искусства и медиа, по 13% - среди рабочего персонала и HR-менеджеров. 

 Показательно, что лишь 3% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун. Наиболее часто такие респонденты встречаются среди экспертов по консультированию и консалтингу (10%). При этом сразу 53% участников опроса затруднились дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.

 Карьерный рост

47% опрошенных признались, что в течение 2022 года в их должности не произошло изменений – они остались на прежней позиции. 5% отметили, их должность переформулировали без изменения функционала. 6% опрошенных в 2022 году смогли добиться повышения: чаще всего таких респондентов можно встретить среди HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче сырья (11%) и среди ИТ-специалистов (10%). 

 Понижение в должности в 2022 году коснулось 5% россиян. Чаще всего с этим сталкивались респонденты из сферы рабочего персонала (11%) и госслужащие (10%).

 Кроме того, 22% респондентов сообщили, что их сократили на работе. Чаще прочих под сокращение попадали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%). Среди разных регионов с сокращениями чаще всего сталкивались жители Москвы (28%), Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), а также Новосибирской области (24%).  


26 декабрь 08:14 | : Экономика

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