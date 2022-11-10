Где-то прибыло, где-то убыло. Записки депутата о бюджете Архангельской области

Правительство области ко второму чтению внесло на рассмотрение АОСД поправки в областной бюджет на 2023 год и плановые 2024, 2025 годы. Поправками «уточняются» объемы финансирования Архангельской области из федерального бюджета. Ожидаемо, в сторону уменьшения. В этом посте на конкретных примерах разберем, как распределилось урезание федеральных средств по структуре правительства, а как это отразится на обязательствах, в том числе – социальных, которые отдельные его части исполняют, предугадать не сложно.
Ни для кого не секрет, что Архангельская область – дотационный регион, бюджет которого в значительной степени зависит от количества денег, поступающих из федерального бюджета. Большинство проектов, реализующихся в регионе, софинансируются – это значит, что часть денег (обычно, 80-95%) поступает из федерального бюджета, остальное (5-20% в зависимости от программы) – из регионального. Когда златоглавая дает меньше денег, сокращают соразмерно траты и из областного бюджета, поскольку в доме за оленем никак не могут придумать, где еще можно взять денег, кроме как выпросить с федерального бюджета, либо взять в кредит…
Итак, уже ко второму чтению областной бюджет на 2023 год «сдуется» на 4,2 млрд рублей и в доходной, и в расходной части, поскольку это та сумма, которую областные чиновники рассчитывали получить из федерального бюджета, но, видимо, приоритеты изменились.
Какое же из министерств потеряет больше других денег на свою деятельность?
Абсолютным «рекордсменом» станет министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, бюджет которого на 2023 год «просядет» во втором чтении сразу на 6 117 592 965,38 руб. Почему на 6 млрд, если федеральный бюджет не даст только 4,2 млрд? Видимо, потому что будет пересмотрено и финансирование из областного бюджета.
Уменьшить поправками планируют объем финансирования:
- социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации» (на 169 млн),
- обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне (на 15,5 млн),
- полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (на 5,9 млн), «О ветеранах» (на 1,9 млн),
- мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (на 83 млн),
- ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (сразу на 2,3 млрд) и в возрасте от 8 до 17 лет,
- расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (на 278 млн),
- расходных обязательств в целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта (на 71,6 млн).
Зато увеличат статью по осуществлению региональных социальных доплат к пенсии аж на 24 рубля. Да, не миллиона, не тысячи, а 24 рубля, Карл!
Большую часть «высвободившихся» средств планируется направить на предоставление универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам. Теперь хотя бы понятно, почему экс-ГМО Северодвинска – Скубенко взяли руководить именно этим министерством…
А по зарплатам хотите? Вот, вам цитата: «Предлагается уменьшить на 2023 год объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в сумме 864 030 601,00 рубля и дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 2023 год в сумме 59 173 061,00 рубля с одновременным уменьшением резерва средств, предусмотренного в составе ассигнований министерства финансов Архангельской области на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 и на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального размера оплаты труда, в сумме 923 203 662,00 рубля». Минус почти миллиард рублей, уважаемые бюджетники! Но мы как голосуем, так и живем…
Общий объем дорожного фонда Архангельской области в 2023 году поправками уменьшат на 718 269 600 руб. Средства министерства транспорта Архангельской области на 2023 год уменьшат на 672 395 200 руб., министерства связи и информационных технологий – на 45 874 400 руб., министерства агропромышленного комплекса и торговли – на 39 957 300 руб., министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – на 15 795 502 руб., агентства по делам молодежи Архангельской области – на 2 117 400 руб. Путем несложных подсчетов уже получаем минус 7 612 002 367 рублей по структуре областного правительства
Кто же получит больше, чем планировалось в первом чтении бюджета на 2023 год?
Финансирование администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на 2023 год увеличат на 5 562 600 руб. (ну, как без себя-любимых?!), министерства строительства и архитектуры Архангельской области – на 146 932 550,99 руб., министерства культуры Архангельской области – на 83 509 459,51 руб., министерства образования – на 161 825 910 руб., министерства имущественных отношений – на 122 213 775,51 руб., министерства спорта – на 81 457 500 руб., министерства экономического развития Архангельской области – на 69 971 424,49 руб., министерства финансов – на 33 980 100 руб., министерства здравоохранения Архангельской области – на 111 536 900 руб., министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса – на 835 486 300 руб.
При этом, из бюджета на 2023 и 2024 года исключаются и федеральные, и областные средства на проектирование и строительство объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова». Очевидно, всё! Своей благоустроенной набережной соломбальцы явно еще не скоро дождутся. Морева всё, что за мостами, не особо интересует.
На 5 млн руб. уменьшается размер средств на реализацию программ формирования современной городской среды. Ну, конечно, в области ведь всё уже благоустроено… (сарказм!)
На обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи предлагается уменьшить объем средств на 2023 год на 3 378 600 руб., на 2024 год на 11 183 800 руб., на 2025 год на 13 126 000 руб. Несложно предположить, как это скажется на оказании экстренной медицинской помощи в труднодоступных и на островных территориях.
Львиная доля областных средств, предусмотренных ранее на мероприятия в сфере культуры и туризма и исключенных поправками, направляется на осуществление деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр развития туризма и культуры» с максимально обтекаемыми формулировками, а не на какие-то конкретные мероприятия. Ну, тут даже не удивительно
Интересная коллизия присутствует в поправке, касательно создания новых мест в общеобразовательных организациях за счет субсидий из федерального бюджета в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, размер финансирования которых предлагается уменьшить на 2025 год на 65 млн, а из областного бюджета на 1,3 млн. Да, это пока только в перспективе 2025 года, но уже четко прослеживается логика областного правительства, урезающего финансирование создания новых мест по причине роста числа обучающихся. Иными словами, детей планируется больше, а денег на создание мест в образовательных учреждениях – меньше. И пусть вас ничего не смущает…
Леонид Таскаев, внепартийный депутат Архангельского областного Собрания