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В Северодвинске «похоронили» глубоководный бассейн

По крайней мере, строчка о ремонте «Дельфина», что на улице Торцева в городе корабелов, не нашла места в городском бюджете на ближайшие три года.

Официальное пояснение: «В связи с отсутствием информации о выделении средств федерального и областного бюджетов».

По данным коллег из Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», в бюджете 2022 года на реконструкцию ФОК «Дельфин» предусматривалось 5 млн 250 тысяч рублей, на 2023 год – 1 млн 235 тысяч. Но с расчетом на внешнее финансирование, которого не случилось.

По визуальной оценке наблюдателей, здание в его сегодняшнем состоянии вряд ли переживет три года… позже его будет легче снести.

Впрочем, остается надежда, что новый градоначальник, чье имя мы узнаем ровно через неделю, изыщет возможность сохранить нужный спортивный объект.

 

07 декабрь 12:32 | : Экономика / Скандалы

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