Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск: как работать с населением

В целях повышения качества обслуживания горожан «РВК-Архангельск» и органы социальной защиты населения Архангельска провели совместные встречи. В первую очередь, это касается вопросов льгот, которые предоставляются определенным категориям граждан при оплате услуг водоснабжения и водоотведения. 

«Помимо того, что такие встречи способствуют повышению качества клиентского сервиса, их можно назвать взаимным повышением квалификации. Коллеги из отдела соцзащиты Соломбальского округа рассказали нашим специалистам о мерах социальной поддержки разных категорий граждан, дали четкие инструкции о том, какие документы и куда необходимо предоставить абоненту, чтобы воспользоваться льготами. В свою очередь, мы поделились информацией о порядке начислений льготным категориям за услуги предприятия», - рассказала начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.

Совместные мероприятия такого формата будут проходить в «РВК-Архангельск» в течение декабря еженедельно. Каждая неделя – детальная проработка отдельных категорий вопросов. При этом ключевой темой станут изменения в законодательстве, в которых четко зафиксировано: если есть задолженность по оплате хотя бы одного вида коммунальных услуг, льготы при начислении автоматически прекращается.

В «РВК-Архангельск» рассчитывают, что к практике подобных встреч присоединятся и другие территориальные отделы соцзащиты населения города. Такой опыт будет полезен всем, ведь в конечном итоге - это помощь жителям, которые смогут получить квалифицированную консультацию по вопросам положенных им льгот.

Напомним, что к льготным категориям относятся граждане, обладающие правом федеральной и региональной льготы, в том числе участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды и др. Уточнить необходимую информацию абоненты могут в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9 в часы приема (пн, вт, ср, пт с 8 до 18 часов), обратившись в кол-центр по телефону 61-00-00 или в мессенджер WhatsApp +7 818 261-00-00.

02 декабрь 16:06 | : Экономика

Главные новости


Оборотная сторона медали в КЦГБ
Призыв убогих. Шкуро, Махно, Петлюра. Фронт Писахова. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (42)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20