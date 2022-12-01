РВК-Архангельск: как работать с населением

В целях повышения качества обслуживания горожан «РВК-Архангельск» и органы социальной защиты населения Архангельска провели совместные встречи. В первую очередь, это касается вопросов льгот, которые предоставляются определенным категориям граждан при оплате услуг водоснабжения и водоотведения.
«Помимо того, что такие встречи способствуют повышению качества клиентского сервиса, их можно назвать взаимным повышением квалификации. Коллеги из отдела соцзащиты Соломбальского округа рассказали нашим специалистам о мерах социальной поддержки разных категорий граждан, дали четкие инструкции о том, какие документы и куда необходимо предоставить абоненту, чтобы воспользоваться льготами. В свою очередь, мы поделились информацией о порядке начислений льготным категориям за услуги предприятия», - рассказала начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.
Совместные мероприятия такого формата будут проходить в «РВК-Архангельск» в течение декабря еженедельно. Каждая неделя – детальная проработка отдельных категорий вопросов. При этом ключевой темой станут изменения в законодательстве, в которых четко зафиксировано: если есть задолженность по оплате хотя бы одного вида коммунальных услуг, льготы при начислении автоматически прекращается.
В «РВК-Архангельск» рассчитывают, что к практике подобных встреч присоединятся и другие территориальные отделы соцзащиты населения города. Такой опыт будет полезен всем, ведь в конечном итоге - это помощь жителям, которые смогут получить квалифицированную консультацию по вопросам положенных им льгот.
Напомним, что к льготным категориям относятся граждане, обладающие правом федеральной и региональной льготы, в том числе участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды и др. Уточнить необходимую информацию абоненты могут в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9 в часы приема (пн, вт, ср, пт с 8 до 18 часов), обратившись в кол-центр по телефону 61-00-00 или в мессенджер WhatsApp +7 818 261-00-00.