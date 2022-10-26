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Информационно-аналитический портал
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Частичная мобилизация повлияла на зарплаты архангелогородцев

Ранее эксперты hh.ru подводили итоги последних двух месяцев жизни рынка труда и систематизировали данные о том, как повлияла мобилизация на рынок труда. На этот раз аналитики hh.ru выяснили, как изменились зарплаты после начала мобилизации, в каких сферах работодатели увеличили предлагаемую зарплату сотрудникам, а где, наоборот, доход стал ниже.

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Архангельской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+19% до почти 48 000 рублей, рост на 7 500 рублей). 

Кроме того, выросли доходы в вакансиях для специалистов из сферы высшего менеджмента (+5% или более 3 000 рублей), для юристов и IT-специалистов (по +3%), в предложениях для специалистов по закупкам (+7%). Также увеличили зарплату работодатели из сферы продаж (+2% почти до 46 000 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в сфере фитнеса и красоты (+3% почти до 40 000 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 12 из 25 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату. 

При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно в сфере «Добыча сырья» (-13% падение на 2 000 рублей после начала мобилизации).   

профсфера

сен.22

окт.22

разница, в %

разница, в руб

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

40043

38028

-5%

-2 015 ₽

Добыча сырья

65690

57458

-13%

-8 232 ₽

Высший менеджмент

63290

66520

5%

3 230 ₽

Консультирование

54669

55245

1%

577 ₽

Банки, инвестиции, лизинг

47731

47172

-1%

-559 ₽

Производство

52565

52744

0%

179 ₽

Автомобильный бизнес

56861

52842

-7%

-4 019 ₽

Наука, образование

41079

37284

-9%

-3 795 ₽

Юристы

45138

46472

3%

1 334 ₽

Строительство, недвижимость

53793

52604

-2%

-1 190 ₽

Информационные технологии, интернет, телеком

50119

51461

3%

1 342 ₽

Начало карьеры, студенты

41878

41241

-2%

-637 ₽

Инсталляция и сервис

54027

54753

1%

726 ₽

Закупки

49905

53284

7%

3 379 ₽

Управление персоналом, тренинги

46963

44469

-5%

-2 494 ₽

Продажи

45209

45901

2%

692 ₽

Маркетинг, реклама, PR

43993

44155

0%

162 ₽

Домашний персонал

32624

32422

-1%

-201 ₽

Административный персонал

39709

39479

-1%

-231 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

38478

39444

3%

967 ₽

Транспорт, логистика

53038

49634

-6%

-3 404 ₽

Рабочий персонал

52138

50220

-4%

-1 918 ₽

Медицина, фармацевтика

55471

54796

-1%

-675 ₽

Искусство, развлечения, масс-медиа

40000

47571

19%

7 571 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

44232

44460

1%

227 ₽

 

23 ноябрь 08:10 | : Экономика

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