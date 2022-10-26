Частичная мобилизация повлияла на зарплаты архангелогородцев

Ранее эксперты hh.ru подводили итоги последних двух месяцев жизни рынка труда и систематизировали данные о том, как повлияла мобилизация на рынок труда. На этот раз аналитики hh.ru выяснили, как изменились зарплаты после начала мобилизации, в каких сферах работодатели увеличили предлагаемую зарплату сотрудникам, а где, наоборот, доход стал ниже.
Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Архангельской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+19% до почти 48 000 рублей, рост на 7 500 рублей).
Кроме того, выросли доходы в вакансиях для специалистов из сферы высшего менеджмента (+5% или более 3 000 рублей), для юристов и IT-специалистов (по +3%), в предложениях для специалистов по закупкам (+7%). Также увеличили зарплату работодатели из сферы продаж (+2% почти до 46 000 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в сфере фитнеса и красоты (+3% почти до 40 000 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 12 из 25 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату.
При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно в сфере «Добыча сырья» (-13% падение на 2 000 рублей после начала мобилизации).
профсфера
сен.22
окт.22
разница, в %
разница, в руб
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
40043
38028
-5%
-2 015 ₽
Добыча сырья
65690
57458
-13%
-8 232 ₽
Высший менеджмент
63290
66520
5%
3 230 ₽
Консультирование
54669
55245
1%
577 ₽
Банки, инвестиции, лизинг
47731
47172
-1%
-559 ₽
Производство
52565
52744
0%
179 ₽
Автомобильный бизнес
56861
52842
-7%
-4 019 ₽
Наука, образование
41079
37284
-9%
-3 795 ₽
Юристы
45138
46472
3%
1 334 ₽
Строительство, недвижимость
53793
52604
-2%
-1 190 ₽
Информационные технологии, интернет, телеком
50119
51461
3%
1 342 ₽
Начало карьеры, студенты
41878
41241
-2%
-637 ₽
Инсталляция и сервис
54027
54753
1%
726 ₽
Закупки
49905
53284
7%
3 379 ₽
Управление персоналом, тренинги
46963
44469
-5%
-2 494 ₽
Продажи
45209
45901
2%
692 ₽
Маркетинг, реклама, PR
43993
44155
0%
162 ₽
Домашний персонал
32624
32422
-1%
-201 ₽
Административный персонал
39709
39479
-1%
-231 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
38478
39444
3%
967 ₽
Транспорт, логистика
53038
49634
-6%
-3 404 ₽
Рабочий персонал
52138
50220
-4%
-1 918 ₽
Медицина, фармацевтика
55471
54796
-1%
-675 ₽
Искусство, развлечения, масс-медиа
40000
47571
19%
7 571 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
44232
44460
1%
227 ₽