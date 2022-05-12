«РВК-Архангельск» и муниципалитет ищут решение проблемы бесхозяйных сетей

Бесхозным сетям пора найти хозяина. В противном случае, сети водоснабжения, не переданные муниципалитетом в концессию «РВК-Архангельск», рискуют остаться без обслуживания, а потребители – без возможности получать ресурс.
Проблема с каждым годом обостряется. В Архангельске территорий с бесхозяйными сетями достаточно много. К ним же зачастую самовольно подключаются физические и юридические лица. Такие незаконные присоединения инспекторы водных ресурсов «РВК-Архангельск» обнаруживают во время рейдов.
Согласно данным «РВК-Архангельск», в компанию регулярно обращаются физические и юридические лица, желающие подключиться от близлежащих сетей. В некоторых случаях - целыми улицами пишут обращения в водоканал. Такая ситуация по улицам Революции, Красной Звезды, Поселковой, Ленина, Спортивной, Корпусной, Связистов, Парковой и других. Люди знают, что сети там есть – и хотят оформить договор на техническое присоединение.
Но подключать к бесхозяйным сетям «РВК-Архангельск» по закону не имеет права.
Механизмов правового урегулирования вопроса нет: поскольку сеть никому юридически не принадлежит (она была ранее построена, например, частными лицами или обанкротившимися предприятиями), то и врезка на таких участках не может осуществляться ресурсоснабжающей организацией.
Возникает казус: есть сеть, по ней идет вода или стоки, но обслуживать ее никто не имеет права.
«Что происходит дальше? – поясняет инженер производственно-технического отдела (ПТО) «РВК-Архангельск» Андрей Кабанов. – Специалисты ПТО вступают в переписку с муниципалитетом. И на практике получают отказ – город не готов брать на себя бесхозяйные сети, чтобы затем передать их в эксплуатацию концессионеру – ресурсоснабжающей организации. В итоге заявителям предлагается точка подключения на сетях «РВК-Архангельск», удаленная от их объектов недвижимости. Это значит, что сумма, которую им придется заплатить за работы, будет очень существенной. В таких условиях многие решаются на нарушение закона: люди принимают решение в пользу самовольной врезки. Это – потери воды для предприятия и угроза целостности коммуникаций».
«Мы хотим изменить эту ситуацию: снять с потребителей - физических лиц - серьезную финансовую нагрузку при технологическом присоединении к сетям и минимизировать потери воды, - говорит коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. – С этой целью мы инициировали проведение совещания с представителями департаментов городского хозяйства и муниципального имущества. Главный вопрос встречи - определение бесхозяйных сетей и зачисление их в бюджет города для дальнейшей передачи в «РВК-Архангельск» на баланс. Только тогда мы сможем их обслуживать, реконструировать и подключать новых абонентов. Важно, что за круглым столом мы нашли понимание и договорились о дальнейших действиях в интересах горожан. Безусловно, возможность законно использовать коммунальную инфраструктуру откроет и новые возможности для реализации различных инвестиционных проектов, столь нужных нашему региону».
По итогам совещания достигнута договоренность рассматривать каждый случай по бесхозяйным сетям индивидуально. При этом «РВК-Архангельск» обязуется при обращении в муниципалитет указывать абонентов, которые планируют подключаться к этим сетям, чтобы положительное решение принималось как можно быстрее.
Представители муниципалитета заверили, что для социально-значимых объектов и физических лиц город готов выдавать положительные заключения для возможности оператору работать с потенциальными абонентами.